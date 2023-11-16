Mehmet Nuri Ersoy'dan Tamer Karadağlı açıklaması: Sonuna kadar arkasındayım Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne getirilmesiyle ilgili eleştirilere, "Tamer Karadağlı çok başarılı bir tiyatrocu. Kendisi liyakat sahibi bir insan ve sonuna kadar genel müdürümün arkasındayım" cevabını verdi.

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İHA

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, 11 Ağustos 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı.

Bu atamanın ardından Karadağlı, belli kesimlerin hedefi haline geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yaptı.

Bu sırada HDP'li Sevilay Çelenk, Tiyatrolar Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile ilgili "liyakat" kavramı üzerinden asılsız iddialarda bulundu.

HDP'li vekile net cevap

Bu durumla ilgili konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, HDP'li ismin ifadelerine net şekilde yanıt verdi ve Tamer Karadağlı'nın arkasında olduğunu bir kez daha dile getirdi.

"Başarılı ve liyakat sahibi bir insan"

Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne getirilmesiyle ilgili eleştiriler hakkında Bakan Ersoy, Karadağlı'nın başarılı ve liyakat sahibi bir insan olduğunu belirtti.

"Çok başarılı işler çıkaracağına da adım gibi eminim"

Bakan Ersoy, Tamer Karadağlı'ya yönelik açıklamasında şunları kaydetti:

Tamer Karadağlı çok başarılı bir tiyatrocu. Ülke ve dünya çapında kabul görmüş bir tiyatrocu. Shakespeare'i İngilizce oynayan ben ikinci bir isim bilmiyorum Türkiye'de, varsa bildirin. Kendisi liyakat sahibi bir insan ve sonuna kadar genel müdürümün arkasındayım. Çok başarılı işler çıkaracağına da adım gibi eminim.

"Milliyetçi olması sizi rahatsız ediyor"

Ersoy, ayrıca siyasi kimliği üzerinden bir karalama kampanyasına girişilen Karadağlı hakkında şunları da ekledi:

Milliyetçi ve vatansever olması sizi rahatsız ediyorsa beni hiç rahatsız etmiyor. Benim için takdir sebebidir. Sonuna kadar Genel Müdürüm Tamer Karadağlı'nın arkasındayım.

Özel tiyatrolara vurgu yaptı

Milletvekillerinin Kültür Yolu Festivalleri ile ilgili soruları üzerine Bakan Ersoy, "Hepinizden talep geldiğine göre demek ki iyi iş çıkarıyoruz." diyerek, festivallerin yapılacağı şehirleri seçerken her bölgeden bir ili barındıracak şekilde hareket edildiğini bildirdi.

Özel tiyatrolara ilişkin eleştirilere de cevap veren Bakan Ersoy, vergilerin düşürüldüğü, eğlence vergilerinin kaldırıldığı özel tiyatroların bakanlığı döneminde en yoğun desteği aldığını anlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)