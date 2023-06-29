Mehmet Özhaseki: 100 milyon metrekare millet bahçesi için çalışmalarımız sürüyor Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye genelinde hizmete sunulan millet bahçeleri hakkında açıklamada bulundu. Özhaseki, "Vatandaşlarımıza yeni sosyal yaşam alanları hediye ediyoruz." dedi.

İHA

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ardından yenilenen kabineyle birlikte göreve başlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Bir yandan deprem bölgesindeki çalışmalarla yakından ilgilenen Bakan Özhaseki, yeşil koridor projelerine de büyük önem veriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi' hedefi belirlemişti.

Bunun üzerine Bakanlık koordinasyonunda 'Cumhuriyet tarihinin en büyük yeşil alan adımı' olarak tanımlanan millet bahçeleri hayata geçirilmeye devam ediyor.

Dinlenme ve sosyalleşme alanları

Kentin dört bir yanında oluşturulan yeşil koridorlarla vatandaşlar şehrin karmaşasından uzaklaşıyor.

Büyükşehirlerde, yaşam alanlarına yakın olma özellikleriyle vatandaşlara hem sosyalleşme hem dinlenme alanları sağlayan millet bahçelerinde 171 bin 593 metre uzunluğunda bisiklet yolu, 378 bin 92 metre uzunluğunda yeşil yürüyüş yolu bulunuyor.

Öte yandan ülkemizin deprem ülkesi olması sebebiyle, muhtemel deprem zamanlarında bir toplanma alanı vazifesi görüyor.

138 millet bahçesinin yapımı sürüyor

2018’den bu yana 17 milyon 45 bin 538 metrekare alanı kapsayan 151 adet millet bahçesi hizmete sunuldu.

Şu anda ise 27 milyon 513 bin 219 metrekare alanda 138 millet bahçesinde ise çalışmalar devam ediyor.

Bakanlık, kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılmasını da hedefliyor.

44'ü açılışa hazır

Konuya ilişkin Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Cumhuriyet tarihinin genişlik ve sayı olarak en büyük yeşil alan adımı olan millet bahçelerinde şu ana kadar 21 milyon 425 bin 634 metrekare alanda 195 adet millet bahçesinin yapımının tamamlanarak 151’inin açılışının yapıldığı ve 44 adet millet bahçesinin ise açılışa hazır hale getirildiği ifade edildi.

"Yeni sosyal yaşam alanları hediye ediyoruz"

Bakan Mehmet Özhaseki de millet bahçeleri hakkında yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: