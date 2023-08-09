Mehmet Özhaseki açıkladı! İstanbul'a özel deprem yasası geliyor: '4 aşamalı planımız var' Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Megakent için özel bir deprem yasası çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. Özhaseki, yasa için 4 aşamalı planı anlattı.

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ensonhaber.com

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul için deprem senaryoları yeniden gündem olmaya başladı.

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti.

Yapılacak olan çalışmaların başında ise kentsel dönüşüm çalışmaları geliyor.

Böylelikle Megakent güçlendiriliyor.

"Yıkılabilecek olan yapı 600 bin civarında"

Bakan Mehmet Özhaseki geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, olası İstanbul depremindeki senaryoları anlattı.

Özhaseki, "Felaket olduğunda ilk etapta yıkılabilecek olan yapı 600 bin civarında. 7 ve üzerinde şiddetinde deprem olduğunda 600 bin daire yerle yeksan olur." ifadelerini kullandı.

Megakent'e özel deprem yasası

Bugün de İstanbul'da Medya Buluşması programına katılan Özhaseki, İstanbul'un kentsel dönüşümüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Burada, Megakent için özel bir deprem yasası çıkarmayı hedeflediklerini belirten Mehmet Özhaseki, "Hızlı adımlar atarak TBMM'de yaz dönemi davet edilerek görüşülebilir." dedi.

"4 aşamalı planımız var"

Özhaseki, yasaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

İstanbul’da 39 ilçe belediyemizi gerekse büyükşehir belediyemizi davet ederek toplantıya başladık. 4 aşamalı planımız var. Birincisi zaten devam eden bir kentsel dönüşüm çalışması var. 39 ilçemizde 188 yerde kentsel dönüşüm projesi devam ediyor. Şu anda 165 bin civarında konutun yenileme çalışmaları devam ediyor.



İkinci aşamada rezerv konut alanları belirledik. Bu alanlarda 350 bin konuta kadar yeni sağlam, güvenilir konutlar yapabileceğiz. Çevrede en riskli olan yapıları yeni y erlere taşıyarak depreme hazırlığın ikinci adımını atmış olacağız diye düşünüyorum.

"Kentsel dönüşümde karşılaştığımız engelleri bertaraf edeceğiz"