Mehmet Özhaseki Adıyaman'da yapılan konteyner çarşıyı ziyaret etti Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'a giden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bölgede çalışmalarını sürdürüyor..

İHA Tarihi seçimlerin ardından yeniden zafer elde eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabineyi duyurarak 'Türkiye Yüzyılı' çalışmalarına başladı.. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na seçilen Mehmet Özhaseki, Murat Kurum'un bıraktığı yerden görevini aynı yoğunlukta devam ettiriyor. Bakan Mehmet Özhaseki, ilk saha çalışmasını asrın felaketinin yaşandığı Adıyaman’a gerçekleştirdi. Konteyner çarşıya ziyaret Adıyaman'da yapımı devam eden kalıcı konutları inceleyen ve daha sonra millet bahçesinin açılışını gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, programının sonunda Atatürk Bulvarı'nda İl Emniyet Müdürlüğü binasının karşı tarafında bulunan Şahinbey çarşısını gezdi. Esnafın sorunlarını dinledi Beraberindeki heyetle birlikte çarşıda bulunan esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Özhaseki, esnafın sorunlarını dinleyerek iş yerlerinin hayırlı olmasını diledi. Bakan Özhaseki, yaptığı esnaf ziyareti sonrası Adıyaman’dan ayrılmak üzere Adıyaman Havalimanına geçti.