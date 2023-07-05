Mehmet Özhaseki çalışmaları paylaştı: Köy evlerimizin yapımına hızla devam ediyoruz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanı Mehmet Özhaseki, depremden etkilenen illerde, yöresel mimariye uygun 37 bin 129 köy evinin inşasının sürdüğünü açıkladı.

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ensonhaber.com

Asrın felaketinin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından, devletin tüm imkanlarının seferber edilmesiyle kentler ayaklanmaya başladı.

Bu süreçte afetzedelerin barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçları giderilirken enkaz kaldırma ve hasarlı binaların yıkımı da sürüyor.

Çalışmaların gölgesinde ise deprem konutları yükseliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki afetlerde olduğu gibi bu depremde de konutların 1 yıl gibi kısa bir sürede teslim edileceğini açıkladı.

Ardından çalışmalar hız kesmeden başladı.

5 farklı tipte tasarlandı

Bölgesel ihtiyaçlar, yöresel mimari ve yaşam şartları dikkate alınarak 5 farklı tipte tasarlanan köy evlerinde tüm daireler ortalama brüt 122-127, net 102-106 metrekare büyüklükte ve 3+1 oda sayısında planlandı.

Yöresel mimariye uygun, tek ya da iki katlı, sadece ev değil ahırı, köy konağı, camisi, parklarıyla bir yaşam alanı olacak olan yeni yaşam alanının yapımı hummalı bir şekilde sürüyor.

"37 bin 129 köy evimizin yapımına başladık"

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, köy evleri inşasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: