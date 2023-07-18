Mehmet Özhaseki: İstanbul'a 350 bin konut yapacağız İstanbul’un bir an önce depreme hazırlanması gerektiğini ifade eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “İstanbul için özel birim kuracağız, rezerv alanlara bir an önce 350 bin konut sağlam konutlar yapacağız. 2 yıl içerisinde bunları yapabiliriz” dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremin yaşandığı 11 ili ayağa kaldırmak için başlatılan Yerinde Dönüşüm projesi ve depreme yönelik çalışmalar hakkında TRT Haber’e değerlendirmelerde bulundu.

Özhaseki, 6 Şubat depremlerinin asrın felaketi değil, bin yıl boyunca karşılaşılan en büyük felaket olduğunu ifade etti.

Bakan Özhaseki, “Bundan daha büyük felaketle karşılaşmadık. Çünkü 11 ili doğrudan etkiledi, ama dolaylı olarak 18 ilimizi etkiledi. İlçe ve köylerimizi topladığımızda bin kadar da beldelerimiz etkilenmiş oldu. 14 milyon insan doğrudan etkilendi. Toplamda 850 bin bağımsız birimin yıkıldığını kabul ediyoruz. 51 binden fazla da canımızı toprağa verdik. İşin mali boyutuna gelirseniz, sadece bu binaların yapım masrafı bile 100 milyar doları geçiyor.” dedi.

Yerinde dönüşüm projesi

Deprem bölgesinin hızla ayağa kaldırılması için gece gündüz çalıştıklarının altını çizen Özhaseki, binalarını yerinde yapmak isteyen depremzedelere hibe ve kredi desteği sağlayan Yerinde Dönüşüm projesiyle vatandaşları en kısa zamanda sağlam ve güvenli konutlara kavuşturacaklarını söyledi.

“Proje ile yerlerinde eğer bir zemin sorunu yoksa vatandaşımıza evini yerinde dönüştür diyoruz.” diyen Özhaseki, “Bir müteahhitle anlaşın, konutlar için 500 bin lira hibe, 500 bin lira da kredi veriyoruz. Bu sadece 100 metrekarelik evler için. 150 metrekareye kadar olan yerler için 700 bin lira. 150 metrekareyi geçiyorsa 800 bin lira kredi veriyoruz. İş yerleri için de 250 bin lira hibe ve 250 liradan başlamak üzere 500 bin liraya kadar kredi vermeye devam edeceğiz. Bu krediler 2 sene ödemesiz, 10 sene geri ödemeli, ama sıfır faiz.” ifadelerini kullandı.

Projeye yüksek talep oldu

Proje kapsamında deprem bölgesinde 22 tane Yapım ve Dönüşüm ofisi açtıklarını dile getiren Özhaseki, “e-Devlet üzerinden müracaat edebilir. Projeye ilk gün yüksek sayıda müracaat vardı. Vatandaş ‘evet biz yapmak istiyoruz’ diye müracaat ettiler. Ben bunun deprem bölgelerinde bir an önce hayatı normale çevireceğini, ekonomik hayatı canlandıracak.” şeklinde konuştu.

"9 şiddetindeki depreme dayalı konutlar yapıyoruz"

Özhaseki, “Yaptığımız bu konutlar çok güvenli olacak, 9 şiddetinde depreme dayanabilecek şekilde yapıyoruz. Bizim yaptığımız TOKİ konutları en sağlam olarak artık tarihe geçti. Hiçbir TOKİ’de yıkım yok. Bizde yerinde dönüşümlerde TOKİ güvencesiyle, denetimiyle yapıyoruz. Ruhsatta meskene kadar her bir aşamasını biz kontrol edeceğiz. Bu bizim dönüşüm ofislerimizde hem ruhsat verilecek hem de aynı zamanda hak ediliş karşılığı para verileceği için inşaat denetlenecek. Sonuna kadar inşaatı birebir denetleyeceğiz ve parasını vereceğiz. İnşallah bundan sonra bir daha acıları yaşamayacağız.” değerlendirmesini yaptı.

Deprem bölgesindeki köy evleri

Köy evleri konusunda da Bakan Özhaseki, “Köy evlerini yapmak isteyen vatandaşlara da tip projeler vereceğiz. Ara ara köydeki birtakım tapu sorunlarından dolayı yerde ihtilafların olduğunu da biliyoruz. Biz bütün bunları artık bakmayacağız. Şöyle bir yol izleyeceğiz, köy muhtarı ve ihtiyar heyeti ‘evet bu vatandaş burada 10-20 yıldır oturuyordu, depremde evi yıkıldı diyerek ki yıkım zaten bizim tespitimizde’. İmza verdiklerinde yerinde yapmasını sağlayacağız. Ona da aynı şekilde 500 bin lira kredi, 500 bin lira hibe vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

"İstanbul için özel birim kuracağız"

İstanbul’un kentsel dönüşümü konusunda da bilgi veren Özhaseki, şu ana kadar 1 milyon 207 bin müracaat yapıldığını bunun da 200 bin binaya tekabül ettiğini söyledi. İstanbul’u depreme hazırlamak gerektiğinin altını çizen Özhaseki, “Gerçekten İstanbul risk altında. İstanbul’da en çok risk taşıyan binalardan başlayacağız. İstanbul için özel bir birim kuracağız. Kasıtlı olarak engel çıkaranları aşabileceğimiz, çok hızlı davranabileceğimiz, işi insanların gönlüne bırakmayacağımız bir duruma getireceğiz. İstanbul’u depreme hazırlamazsanız gerçekten büyük vebal altında kalırsınız. 11 ili etkileyen deprem bile İstanbul depreminin yanında mevzi kalır. Kimseyi tedirgin etmek istemiyorum. Elbirliği ile bu işi hızlandırmak için söylüyorum. İstanbul’da 5.8 milyon bağımsız birim var. Bunların 1.5 milyonu risk taşıyor.” diye konuştu.

İstanbul için yol haritası hazırlandığını hatırlatan Özhaseki, “İstanbul’daki rezerv alanlara bir an önce sağlam konutlar yapacağız. Riskli yapıları oraya taşıyacağız. 350 bin konut ediyor. Devlet gücüyle 2 yıl içerisinde bunları yapabiliriz.” İfadelerini kullandı.

"Bir an önce etap etap başlatılmalı"

Belediye başkanlarının, İstanbul’da bir an önce bu işe etap etap başlamaları gerektiği uyarısında bulunan Özhaseki, “Hangi partili olurlarsa olsunlar vatandaşı ikna etsinler, dönüşüme ikna etsinler, bize gelsinler sınırsız destek var. Elimizdeki imkanlar neyse, kira, nakdi yardım dahil. Yeter ki vatandaşla konuşup bir yere kadar getirsinler. Özellikle ilçe belediye başkanlarımız hiç uyumadan bu işleri yapmaları lazım.” dedi.

Bakan Mehmet Özhaseki, iklim değişikliği konusunda da şunları söyledi:

“Dünya bir denge üzerine yaratılmış. Siz bunları bozarsanız, hepsi arkaya geliyor. Kirletmemek lâzım bu dünyayı. Kirletirseniz, tahrip ederseniz, tabiat sizden intikam almaya başlıyor. Bizim dünyayı kirletmemek gibi birinci derece görevimiz var. Dengeleri bozmamak gibi en önemli görevimiz var. Geçtiğimiz yıllarda Paris İklim Anlaşması imzalandı. Herkes orada bir takım sözler verdi, taahhütler verdi. Türkiye de taraf oldu. Evet biz de buna harfiyen riayet ediyoruz.”

Özhaseki, “2053’de Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefi koyduk. Ona uygun şekilde hareket ederek bir taraftan da fabrikalarımızı hazırlayacağız.” ifadelerini kullandı.

Millet bahçelerine de değindi

Özhaseki, Millet Bahçelerinde şu anda 81 milyon metrekare olan alanı da 100 milyon metrekareye tamamlayacaklarını kaydetti. Dünyanın örnek aldığı Sıfır Atık Projesini başlattıklarını hatırlatan Özhaseki, “Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin bu işi sahiplenmesiyle de tüm dünya artık bu işi benimsemeye başladı.” dedi.