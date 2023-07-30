Mehmet Özhaseki: Tapu ve Kadastro ilk 6 ayda hazineye 27,4 milyar lira katkı sağladı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bu yılın ilk 6 ayında gayrimenkul üzerine yapılan tüm işlemler vasıtasıyla Hazine'ye 27,4 milyar liralık katkı sağlandığını duyurdu.

DHA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan tapu ve kadastro hizmetlerine yönelik açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, devletin sorumluluğu altındaki tapu sicillerinden kadastrolara, taşınır ve taşınmaz yapılardan mekansal bilgi sistemleri altyapısına kadar birçok alanda hizmet veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM), bu hizmetlerden elde edilen bedellerle de bütçeye önemli katkı sağlıyor.

Aile konutu şerhinin de katkısı büyük

TKGM eliyle yürütülen ve Hazine'ye destek sağlayan uygulamalardan biri "Aile Konutu Şerhi" oldu.

Aile Konutu Şerhi ile 2021 yılında 22 bin 272 işlem yapılırken, 2022 yılında bu sayı 25 bin 644'e ulaştı.

2023 yılının haziran ayına kadarki dönemde ise bu rakam 11 bin 245 olarak gerçekleşti.

"2 yılda Hazine'ye önemli katkı"

Açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki'nin değerlendirmeleri de yer aldı.

Özhaseki, son 2 yılda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü birimlerinde gayrimenkuller üzerine yapılan işlemler sayesinde Hazine'ye önemli katkı sağlandığını vurgulayarak şunları kaydetti: