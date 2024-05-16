Mehmet Özhaseki'den dünya ülkelerine Gazze çağrısı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki "Sizden tek istediğimiz insani ve vicdani bir duruş. İnsanlık adına sadece ‘ateşkes’ deyin. İnsanlar, kadınlar, çocuklar yaşasın deyin." dedi.

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Yıllara dayanan İsrail'in Filistinlilere zulmü 7 Ekim 2023'te yeniden alevlendi.

7 aya yakın süredir İsrail ordusu hedef gözetmeksizin soykırıma girişti ve Gazze'de 33 binden fazla sivili öldürdü.

Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan son görüşmelerde Hamas ateşkese onay verirken, İsrail ise yerinden edilen binlerce Filistinlinin sığındığı Refah kentine saldırarak yanıt verdi..

Bu durum sonrası İsrail'e tepkiler çığ gibi büyüyor..

Bakan Özhaseki Gazze'deki soykırımı Batı'nın yüzüne haykırdı

Portekiz’in Braga şehrinde katıldığı Akdeniz PA Ödül Töreni’nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Gazze’de yaşanan katliama değindi.

İsrail’in, Filistin’de gerçekleştirdiği katliamların durdurulması için dünyaya seslenen Bakan Özhaseki, üst düzey isimlerin de katıldığı Akdeniz Parlamenter Asamblesi Ödül Töreni'nde, Filistin’de yaşanan soykırımı haykırarak dile getirdi.

"Sizden tek istediğimiz insani ve vicdani bir duruş, ateşkes deyin"

Bakan Özhaseki, "Sizden tek istediğimiz insani ve vicdani bir duruş. İnsanlık adına sadece ‘ateşkes’ deyin. İnsanlar, kadınlar, çocuklar yaşasın deyin ve dünya huzur bulsun." ifadelerini kullandı.

Tekvir Suresi'nden 26. ayeti okudu

Bakan Özhaseki; Kur’an-ı Kerim’deki Tekvir Suresi’nin 26. ayetini okuyarak, İsrail’in, Gazze’de yaşlı, çocuk, kadın demeden; aylardır sürdürdüğü katliama dikkat çekti.

"Eşi benzeri görülmemiş bir vahşet işleniyor"

Bakan Mehmet Özhaseki şunları söyledi: