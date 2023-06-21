Mehmet Şimşek: HDP'ye bloke konulmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, HDP'ye bloke konulmasına ilişkin soruyu yanıtladı. Şimşek, "İlgili birimlerimiz konuyu çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Terör örgütüne destek veren ve partinin içerisinde de birçok kişinin örgütle fotoğrafı çıkan HDP'ye ödenen hazine yardımına bloke konulması için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine katılmayan HDP'ye Hazine ve Maliye Bakanlığınca Siyasi Partiler Kanunu'nun ek 1. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca ödenen 400 milyon 228 bin 667 lira tutarındaki yardıma tedbiren bloke konulması ile devlet yardımından harcanan kısmın partiden, harcamayı yapan ilgililerden tahsil edilerek hazineye gelir kaydedilmesi talebini görüştü.

Anayasa Mahkemesi, oy birliğiyle talebe ilişkin karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Konuya ilişkin soru ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in önüne geldi.

"Çalışmalar sürüyor" dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorusunu cevapladı.

Bir gazetecinin Anayasa Mahkemesi tarafından HDP’nin hesaplarına bloke kararını reddetmesini sorması üzerine Şimşek, “İlgili birimlerimiz konuyu çalışıyorlar.” dedi.