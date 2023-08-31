Mehmet Şimşek, ikinci çeyrekteki büyüme rakamlarını değerlendirdi Uygulanan ekonomi politikalarının etkilerinin görülmeye başlandığını vurgulayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Hedefimiz büyümenin güçlü, dengeli, sürdürülebilir ve kapsayıcı olması" dedi.

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Türkiye'nin büyüme rakamlarındaki istikrarlı yükseliş sürüyor.

Son olarak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin ekonomide büyüme verilerini paylaştı.

Buna göre Türkiye ekonomisi 2023 yılının ikinci çeyreğinde 3,8 büyümeye ulaştı.

Açıklanan büyüme rakamının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten bir değerlendirme geldi.

'Uygulanan politikaların olumlu etkisi'

Bakan Şimşek, uygulanan ekonomi politikalarının makro finansal istikrar üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti.

Şimşek ayrıca, küresel koşullar ve depreme rağmen güçlü büyümenin devam ettiğini belirtti.

"Hedefimiz büyümenin güçlü, dengeli, sürdürülebilir ve kapsayıcı olması"

Hedefin büyümenin güçlü, dengeli, sürdürülebilir ve kapsayıcı olması gerektiğini de sözlerine ekleyen Şimşek, "Hedefimiz büyümenin güçlü, dengeli, sürdürülebilir ve kapsayıcı olması." dedi.

Bakan Mehmet Şimşek'in ifadeleri şu şekilde:

"Daralan küresel ticaret ve deprem felaketinin ekonomik etkilerine rağmen büyüme performansı devam etti"

"TÜİK tarafından bugün açıklanan GSYH verilerine göre; Türkiye ekonomisi 2023 yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre reel yüzde 3,8 büyürken, mevsimsel düzeltilmiş GSYH büyümesi bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,5 olmuştur. Sıkı küresel finansal koşullar ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 daralan küresel ticarette rağmen deprem felaketinin ekonomik etkilerini telafi etmeye çalıştığımız yılın ikinci çeyreğinde ekonomimiz güçlü büyüme performansına devam etmiştir. Küresel aktivitedeki zayıflamayla reel ihracatta düşüş devam ederken; güçlü iç talebe bağlı olarak ithalat artışını sürdürmüştür. Böylece net dış talep büyümeyi sınırlandırmıştır.

"Uyguladığımız politikaların makro finansal istikrar üzerindeki olumlu etkilerini görmeye başladık"