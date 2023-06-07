Mehmet Şimşek: Kurallara dayalı politika oluşturacağız

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cumartesi akşamı açıkladığı kabinesindeki yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, en çok konuşulan bakanlardan biri oldu.

Görevi açıklandığı andan itibaren Şimşek, Türkiye'de ve dünyada geniş yankı uyandırdı.

Uluslararası basın, acil koduyla yeni kabineyi dünyaya duyururken Mehmet Şimşek'in özellikle altını çizdi.

Türkiye Yüzyılı'nın yeni kabinesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı Nureddin Nebati'den görevi devralan Mehmet Şimşek, bugün TBMM'de yemin etti.

Bakanlık koltuğunu geçen Şimşek, sosyal medya hesabından yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından İngilizce mesaj yayınlayan Şimşek yeni ekonomi modeliyle ilgili ayrıntıları paylaştı.

Dikkat çeken ifadeler kullanan Bakan Şimşek, "Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Beş yıllık bir aradan sonra, Hazine ve Maliye Bakanı olarak yemin ederek ayrı bir onur ve ayrıcalığa sahip oldum. Bu sıfatla halkımıza hizmet etme sorumluluğunu bana emanet eden Cumhurbaşkanımıza Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarım. Daha müreffeh ve dirençli bir Türkiye yaratmak için yol gösterici ilkelerimiz şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacaktır.



Yerel ve uluslararası zorluklar arasında yol alırken, öngörülebilirliği artırmak için kurallara dayalı politika oluşturma taahhüdümüzü teyit ediyoruz. Kısa yollar veya hızlı düzeltmeler olmasa da, deneyimimizin, bilgimizin ve özverimizin önümüzdeki potansiyel engellerin üstesinden gelmemize yardımcı olacağından emin olabilirsiniz. Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır.