Mehmet Tevfik Göksu'nun Murat Kurum'u tebrik ettiği an Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun, AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'u sarılarak tebrik ettiği anlar objektiflere yansıdı.

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ensonhaber.com

AK Parti'de, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Bugün de Haliç Kongre Merkezi'nde 26 il için aday tanıtımı yapıldı.

Programa çok sayıda siyasi isim katıldı.

Murat Kurum'un adı açıklandı

Sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmalarının ardından adayları tek tek açıkladı.

Bu isimlerden biri de İstanbul adayı olarak belirlenen Murat Kurum oldu.

Tevfik Göksu da eşlik etti

Kurum'un isminin açıklanmasıyla coşku bir kez daha arttı. Sahneye davet edilen Murat Kurum'a, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da eşlik etti.

Kucaklaştılar

Samimi anların yaşandığı sahnede, Göksu ile Kurum kucaklaşması ise objektiflere yansıdı.

Göksu'nun Kurum'a sarılarak tebrik etmesi sosyal medyada yoğun ilgi gördü.