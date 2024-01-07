AK Parti'de, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için çalışmalar titizlikle yürütülüyor.
Bugün de Haliç Kongre Merkezi'nde 26 il için aday tanıtımı yapıldı.
Programa çok sayıda siyasi isim katıldı.
Murat Kurum'un adı açıklandı
Sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmalarının ardından adayları tek tek açıkladı.
Bu isimlerden biri de İstanbul adayı olarak belirlenen Murat Kurum oldu.
Tevfik Göksu da eşlik etti
Kurum'un isminin açıklanmasıyla coşku bir kez daha arttı. Sahneye davet edilen Murat Kurum'a, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da eşlik etti.
Kucaklaştılar
Samimi anların yaşandığı sahnede, Göksu ile Kurum kucaklaşması ise objektiflere yansıdı.
Göksu'nun Kurum'a sarılarak tebrik etmesi sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
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