Mehmetçik bölücü terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ve silah ele geçirdi Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirdi. Ele geçirilen silah ve mühimmatlar ise Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Mehmetçik, terör örgütlerine yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. İçeride ve dışarıda terör örgütlerine göz açtırmayan Mehmetçik, "Girilemez" denilen mağaralara giriyor. Yine Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Mehmetçiğin, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ettiği belirtildi. Ele geçirilen silah ve mühimmat paylaşıldı Açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Mehmetçiğin gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi. Ele geçirilen malzemeler ise şöyle: “6 adet el bombası, 1 RPG-7 roketatar, 1 9m113 Konkurs m ve rampası, 3 RPG-7 antitank mühimmatı, 20 120 mm havan mühimmatı, 1 top mühimmatı, 300 12.7 uçaksavar fişeği, 3 RPG-7 sevk fişeği, 175 5.56 fişeği, 6 şarjör, 1 EYP ateşleme düzeneği, 1 termal dürbün, 1 kamera, 1 aksiyon kamerası, 2 kamera bataryası, 2 termal alt üst kıyafet, 2 termal başlık ve 1 termal şemsiye.”