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Haber Merkezi

Yurt içi ve sınır bölgelerinde operasyonlarına devam eden Mehmetçik, hain teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Tüm olumsuzluklara rağmen vatan savunmasından bir an olsun vazgeçmeyen askerlerimiz yalnızca teröristlerle değil zorlu arazi şartlarıyla da mücadele ediyor.

Kahraman askerlerimizin son görüntüsü Irak’ın kuzeyinde yer alan Zap bölgesinden geldi.

"TERÖRÜ KAYNAĞINDA YOK ETMEYE KARARLIYIZ"

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta kilidi kapatan kahraman Mehmetçiklerimiz bölgede operasyonlara aralıksız devam ediyor. Öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlar ile terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız" ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda Mehmetçiğin bölgede havadan ve karadan devam eden operasyon görüntülerine ilişkin video da yer aldı.

Bir Mehmetçiğin, "Atalarımızın bizlere emaneti cennet vatanı korumak ve her türlü terör tehdidini engellemek maksadıyla zorlu hava şartlarında görev yapmaktayız" sözleriyle başlayan videoda, "Devletimizin ve milletimizin bizlere sağlamış olduğu imkanlar ile terörü kaynağında yok etmekte kararlıyız. Operasyonlarımız öngörülemez, alışılmadık ve süratli bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.