Mehmetçik Ramazan Bayramı'nda vatan nöbetinde Kahraman Türk askeri Ramazan Bayramı'nı ailelerinden uzakta görev başında karşılarken, komutanları ve arkadaşlarıyla bayramlaştı.

AA

Kahraman Mehmetçik, bayramı görev başında geçiriyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde görev yapan Mehmetçik, Ramazan Bayramı'nı komutanları ve arkadaşlarıyla karşıladı.

Komutanlarıyla bayramlaştılar

Bayram sabahında içtima alanında bir araya gelen askerler, ailelerinden uzakta komutanlarıyla bayramlaştı.

Yerli teknolojik cihaz ve silahlarla sınır güvenliğini 7 gün 24 saat esasına göre sağlayan "hudut kartalları", zorlu iklim koşullarına rağmen görevlerini başarıyla sürdürüyor.

Bayramda da görev başındalar

Mehmetçik, yerli imkanlarla üretilen termal kameraların yanı sıra çevre gözetleme radarlarıyla gece gündüz, her türlü iklim ve hava şartında sınır güvenliğini sağlıyor.

Türkiye-İran sınır hattı boyunca uzanan 3 metre yüksekliğinde, 30 santimetre kalınlığındaki bloklardan oluşan modüler duvarın ardında devriye gezen Mehmetçik, terör ve kaçakçılık faaliyetleri ile yasa dışı geçişlerin önlenmesinde önemli görev üstleniyor.

Erzurum'da da Mehmetçik vatan nöbetinde

Deniz seviyesinde bin 800 rakımlı Erzurum Ovası ile 3 bin 200 rakımdaki Karga Pazarı dağına kurulan hava radar üssünde görevli askerler, bölgelerde kuş uçurtmuyor.

Mehmetçik, hava radar üssünde gökyüzünden meydana gelen her türlü tehdide karşı halkın huzur ve güvenliğinin sürdürülmesi amacıyla 24 saat gözetleme ve rejim yapıyor.

Zorlu arazi şartlarına rağmen havadan ve karadan her türlü tehdide karşı görev başında olan askerler, Ramazan Bayramı'nı ailelerinden ayrı geçirdi.

Aileleriyle telefonda bayramlaştılar

Askerler, önce komutanları ve silah ekipleriyle daha sonra cep telefonuyla ailelerini arayarak bayramlaştırdılar.

Konuşmasında başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şehitleri rahmet ve minnetle yad edip, kahraman gazileri şükran ve saygıyla anan Erzurum Hava Radar Mevzi Komutanlığı Hareket Tim Tabur Komutanı Vekili, şunları söyledi:

"Bayramda da her zaman olduğu gibi görevinin başında olacağız"

"Erzurum Hava Radar Mevzi Komutanlığı kendisine bağlı radarlardan temin eden bilgileri kullanarak havadaki izi tespit, teşhis ve takip etmektedir. Teşhis edilemeyen izlense ise, hava savunma füzeleri ve uçaklarımızı kullanarak, taktik işlemlerde ve bölgemiz için tehdit oluşturabilecek unsurlar çalıştırılmaktadır. Erzurum Hava Radar Mevzisi Komutanlığı 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak görev yapmakta ve bayramda da her zaman olduğu gibi görevinin başında olacaktır. Doğu'nun gözleri olarak her türlü koşulda bölgemizi takip ediyoruz.Bu vesile ile başta aziz şehitlerimizin aileleri ile fedakâr gazilerimiz ve aileleri olmak üzere bütün Türk Milleti'nin bayramını kutluyor, ailelerimize selamlar ve saygılar iletiyor, büyüklerimizin ellerinden öpüyorum."

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)