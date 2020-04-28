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    Mehmetçik, Ramazan'da da görevinin başında

    Sınır ötesinde de her daim görevinin başında olan Mehmetçik, koronavirüs tedbirlerinden taviz vermeden, iftarını yapıyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.04.2020 - 20:02
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    Mehmetçik, Ramazan'da da görevinin başında

    Türkiye Ramazan ayında bugüne dek görülmeyen uygulamaları yaşıyor.

    Camiler kapalı, fırınlar iftara iki saat kala son pidesini veriyor.

    Koronavirüs Ramazan ayında da kendisini fazlasıyla hissettirirken, alınan tedbir ve önlemler bir sonraki oruç zamanı için umut verici...

    Son olarak Sağlık Bakanlığı, hızlı bir iyileşme sürecine girildiğini söyledi ve sosyal mesafenin önemine dikkat çekti.

    Mehmetçik Ramazan'da da görevinin başında İZLE

    SINIR ÖTESİNDE AMANSIZ MÜCADELE

    Ülke genelinde durum bu vaziyetteyken, sınır ötesinde de amansız bir mücadele söz konusu...

    Mehmetçik, salgına rağmen görevinin başından ayrılmıyor, koronavirüs tedbirlerini göz ardı etmiyor.

    Kurallara tamamen uyan Mehmetçik, bu doğrultu da iftarını açıyor.

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