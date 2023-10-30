Mehmetçik'ten PKK'ya bir darbe daha! Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 6 teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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ensonhaber.com

Türk askeri, başarılı operasyonlarıyla terör örgütüne darbe vuruyor.

Teröristlerin saldırılarına karşılık veren güvenlik güçleri, başarılı bir sonuç elde etti.

6 terörist öldürüldü

Canları uğruna vatanı korumaya devam eden kahraman Mehmetçik, haberi bu kez Irak'ın kuzeyinden bildirdi.

Edinilen bilgiye göre 6 terörist etkisiz hale getirildi.

"Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar!"

İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın o açıklaması;