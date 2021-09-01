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    Mehmetçik'ten Suriye halkına yardım

    Mehmetçik'ten Suriye halkına yardım

    Kahraman Türk askeri, Suriye'de yaşayan mağdur halkı destekleme faaliyetlerini sürdürüyor.
    • İHA
    • 01.09.2021 - 09:04
    • Güncelleme : 01.09.2021 - 09:48
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    Masum ve mazlumları gözeterek Suriye halkının da yanında olmaya devam eden Mehmetçik Barış Pınarı bölgesinde...

    Ondan fazla meskûn mahal ve köyde, başta istikrarsızlıktan en fazla zarar gören çocuk, kadın ve yaşlılara her türlü insani yardımlar yapılıyor.

    GIDA VE KIYAFET YARDIMI

    Yardım faaliyetleri kapsamında; ihtiyaç sahiplerine gıda ve giyecek yardımı ile sağlık taraması yapılırken bir engelliye de tekerlekli sandalye verildi.

    Mehmetçik Suriye halkının yanında olmaya devam ediyor

    Mehmetçik ten Suriye halkına yardım #1

    ÇOCUKLAR UNUTULMADI

    Türk askeri çocuklara da çizgi film izlettirerek yüzlerinde bir tebessüm oluşmasına katkı sağladı. Ayrıca, bölgede su sıkıntısı çeken yerleşim yerlerine tanker ile içme suyu sağlandı.

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin yardım elini bölgeye uzatarak masum ve mazlumlara umut olmaya ve bölgede hayatın normalleşmesine katkı sağlamaya devam edecek.

    Mehmetçik ten Suriye halkına yardım #2

    MAB: KAHRAMANLARIMIZ TÜM DÜNYAYA ÖRNEK OLUYOR

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya üzerinden askerlerimizin fotoğraflarını paylaşarak "Mazisi şan ve şeref dolu Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, her zaman ve her yerde olduğu gibi insani yardımlarıyla bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamaya, yüreğinin temizliği ve sağlamlığı ile tüm dünyaya örnek olmaya devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

    Mehmetçik ten Suriye halkına yardım #3

    Mehmetçik ten Suriye halkına yardım #4

    Mehmetçik ten Suriye halkına yardım #5

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    Mehmetçik ten Suriye halkına yardım #10

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