Mekke'nin fethi ne zaman, hangi gün? Mekke'nin fetih tarihi nedir?

Mekke'nin fethi ne zaman, hangi gün? Mekke'nin fetih tarihi nedir?

Vatandaşlar tarihi kaynaklara göre Hicri takvimde Mekke’nin fethinin ne zaman olduğunu, bu tarihin Miladi takvime uyarlanınca ne zamana denk geldiğini merak ediyor.

"Mekke'nin fethi tarihi ne zaman?" sorusu bugün merak konusu oldu.

Günümüzde miladi takvim kullanılıyor, İslam dininde meydana gelen olaylarsa ise hicri takvim baz alınıyor.

Müminler bu nedenle miladi takvimde Mekke'nin fethinin hangi tarihe denk geldiğini araştırıyor.

MEKKE NE ZAMAN FETHEDİLDİ?

Ülkemizde son yıllarda Mekke'nin fetih tarihi on gün önceye çekilerek Miladi 31 Aralık/ 1 Ocak'ta kutlanmaya başlandı.

Muhammed, Hicret’in 8. yılında, Ramazan ayının 13. günü, 10 bin kişilik bir ordu ile Medine’den çıktı. (4 Ocak 630) 20 Ramazan’da (11. Ocak 630) Muhammed ordusunu 4 kola ayırdı ve ordusuna şu emri verdi:

“Size karşı konulmadıkça, size saldırılmadıkça, hiç kimseyle çarpışmaya girmeyeceksiniz, hiç kimseyi öldürmeyeceksiniz.”





MEKKE NASIL FETHEDİLDİ?

Muhammed hareket emri verdi ve Fetih Suresi’ni okuyarak Mekke’ye girdi. 3 kol herhangi bir direnişle karşılaşmazken Halid bin Velid’in komutasındaki 4. kol, İkrime bin Ebu Cehil önderliğindeki küçük bir saldırıyı geri püskürttü.

Muhammed, Mekke’ye girer girmez genel af ilan edildiğini bildirdi ve Ebu Süfyan’a bildirdiği şekilde, kimseye dokunulmayacağını ilan etti. Ardından içerisinde 360 put bulunan Kâbe’ye yöneldi. İsra Suresi’nin 81. âyetini okuyarak putları birer birer devirdi. Daha sonra da beraberindeki Müslümanlar’la Kâbe’yi tavaf etti.

Fetihten hemen sonra Muhammed, Kâbe’de ilk hutbesini verdi. Mekkeliler’in şüphelerini de gidermek adına hutbesinde şu sözlere de yer verdi:

“Benim hâlimle sizin hâliniz, Yusuf’un kardeşlerine dediğinin tıpkısı olacaktır. Yusuf’un kardeşlerine dediği gibi, ben de diyorum ki: ‘Size bugün hiçbir başa kakma ve ayıplama yok. Allah, hepinizi bağışlasın. O, merhamet edenlerin en merhametlisidir. Gidiniz; sizler artık serbestsiniz.”(Yusuf Sûresi 92. âyet)



