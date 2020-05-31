Meksika'da koronadan son 24 saatte 364 kişi öldü

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Meksika'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 364 kişi hayatını kaybetti.

Güney Amerika ülkelerinden Meksika'da, koronavirüs kaynaklı can kaybı, son 24 saatte 364 artarak, 9 bin 779'a yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı ise 2 bin 885 artışla 87 bin 512'ye ulaştı.

İLK ÖLÜM MART'TA OLDU

Meksika'da 27 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle ölenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk koronavirüs vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta yaşanmıştı.