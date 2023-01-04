Memur-Sen Başkanı seyyanen zam talebini yineledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yüzde 25 zam oranının taleplerini karşılamadığını söyleyen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Kılıç, seyyanen zam talebinde bulundu.

Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği 2023 yılının ilk 6 ayında uygulanacak zam oranı netleşti.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin ardından memur ve emekliler yüzde 16,48 oranında zammı ceplerine koydu.

"Sözleşmeliye Kadro Şöleni" programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emeklilere beklediği ek zam müjdesini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emekli zammını açıkladı

Memur ve emekliye zam yüzde 25

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum." dedi.

Bu müjdenin ardından birçok memur ve emeklisi, yapılan zam oranını yetersiz buldu.

Seyyanen zam talep ettiler

Yüzde 35-40 oranından zam beklentilerini açıklayan memur sendikaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seyyanen zam talebinde bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, seyyanen ek zam talebinde bulundu.

"Yüzde 25 beklentileri karşılamamıştır"

Ali Yalçın paylaşımında, "Memur-Sen Başkanlar Kurulu olarak; yüzde 25’in beklentileri karşılamadığını ifade ediyor, 'Seyyanen Ek Bir Adım'd aha atılması gerekliliğini hükümetin dikkatine sunuyor, talebimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.