Memur-Sen'den ek zam talebi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, açıklanan enflasyon farkı sonrası ilave zam' talebi yaparak, "Ek zam kamu görevlilerimizi rahatlatacak, unutulmayacaktır" dedi.

Uzun süredir merakla beklenen memur ve emekli maaş zam oranı belli oldu.

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından zam oranları belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından enflasyon aylık bazda 1,18 yıllık bazda ise yüzde 64,27 olarak gerçekleşmiş oldu.

En düşük memur maaşı 10 bin 604 lira

Enflasyon farkı ve toplu sözleşme dahil memur ve memur emeklisi zam oranı ise yüzde 16,47 olarak belirlendi. Buna göre en düşük memur maaşı 10 bin 604 lira oldu.

Açıklanan verilerin ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ali Yalçın yaptığı açıklamada, TÜİK aralık ayı enflasyon oranının yüzde 1,18, yıllık enflasyon oranının ise yüzde 64,27 olarak açıkladığını anımsattı.

2022 yılında yapılanları hatırlattı

"Enflasyon farkı yüzde 7,84 ve kamu görevlileri/emeklilerinin maaş/ücretlerine yüzde 8 toplu sözleşme artışıyla beraber yansıyacak oran, yüzde 16,47 olarak belli oldu." ifadelerini kullanan Yalçın, 2022'de küresel ekonomik krizin yansımasıyla oluşan enflasyonist durumdan kamu görevlilerini korumak için maaş ve ücretlere toplam yüzde 87 artış yapıldığını, gelir vergisi muafiyeti, sözleşmeliye kadro ve ek gösterge düzenlemesi gibi çalışma hayatına yönelik birçok önemli adımın atıldığını hatırlattı.

"Ek zam kamu görevlilerimizi rahatlatacak, unutulmayacaktır"

Yalçın, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Haklı beklentilere cevap verecek şekilde asgari ücrete yapılan artış, sabit gelirlinin korunması yönünde gösterilen iradenin önemli bir yansımasıdır. Asgari ücrete oran/tutar bazında yapılan tarihi artışı gerekçe kılan piyasa gerçekleri, kamu görevlilerimiz için de geçerlidir. 2023 yılının ilk müjdesi, 2022 yılındaki kararlı iradeyi devam ettirir nitelikte kamu görevlilerimize verilecek 'ek zam' olmalıdır. Devletimizin gücü ve paydaşlığıyla, yüzde 16,47 artışa ilave yapılacak 'ek zam', kamu görevlilerimizi/emeklilerimizi rahatlatacak, unutulmayacaktır."







