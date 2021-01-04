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- Memur zammı ne kadar 2021? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?
Memur zammı ne kadar 2021? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?
- Haber Merkezi
- 04.01.2021 - 11:01
- Güncelleme : 04.01.2021 - 11:04
TÜİK verilerine göre enflasyon 2020 yılının Aralık ayında yüzde 1,25 artarak yıllık bazda 14,60 oldu.
Enflasyon verilerine göre memurların maaşlarına yüzde 7,36 oranında zam yapılacak.
Peki Memur zammı ne kadar oldu 2021? Yüzde kaç zam yapıldı? Memur maaşları ne kadar oldu?
MEMUR ZAMMI NE KADAR 2021?
Milyonlarca memurun merakla beklediği zam oranları belli oldu. Memurların 2021 yılında maaşlarına yüzde 7,36 oranında zam yapılacak.
Toplu sözleşmeye göre memurlar ocak ayında maaşlarını zamlı alacak. Geçmiş 6 aya ait enflasyon oranının farkı da maaşlara eklenecek.
Geçtiğimiz temmuz ayında yüzde 5.75 oranında zam alan memurun, 2021 yılının ilk ayında en düşük 4 bin 542 lira maaş alacak.
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklilerin 2021 yılındaki zamlı maaşları ve enflasyon farkı 15 Ocak'ta ödenecek.
DERECEYE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERECEK
Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Hemen her memurun maaşı farklı yatıyor. Derece ve kademe değiştikçe alacakları maaş da farklılık gösteriyor.
1/1-1/4-4/1-3/3-5/4-6/4-2/4 derece ve kademesine göre görevdeki öğretim görevlisi, öğretmen, profesör, araştırma görevlisi, polis memuru, hemşire, il müdürü, baş komiser, genel müdür, avukat, asistan,eğitim görevlisi, ekonomist, gelir uzmanı, hizmetli, idare memuru, işletme müdürü, itfaiyeci, güvenlik görevlisi, müfettiş, mühendis, sağlık memuru, doktor, şoför, tekniker, teknisyen, uzman ve zabıta memurlarının 2021 Ocak zamları farklı tutarlarda yansıyacak.