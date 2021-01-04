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Memur zammı ne kadar 2021? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Memur zammı ne kadar 2021? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

2020 yılı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından memurların maaşlarına 2021 yılında yapılacak olan zam oranı da belli oldu. Memur maaşları ne kadar oldu sorusu vatandaşların merak konusu oldu.