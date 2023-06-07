Memurlara zam yolda: Boğaziçi akademisyenleri dikilmeye devam ediyor Üretmek yerine dikilmeyi seçen Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, rektör değişiminden sonra başlattıkları rektörlüğe sırtlarını dönerek dikilme eylemlerinde 885. günü geride bıraktı.

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Türkiye Cumhuriyet'in 100. yılına hazırlanırken Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör değişikliğinden sonra başlayan protestolar devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rektör olarak Melih Bulu'yu atamasıyla farklı grupların provokasyonuna da sahne olan olaylardan sonra Bulu, görevden alınarak Mehmet Naci İnci rektörlük makamına getirildi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle alınan bu karar protestoları bitirmedi.

Okulun akademisyenleri 885 gündür dikiliyor.

Memura zam yolda Boğaziçi akademisyenleri protestoda

Akademisyenler her gün rektörlüğe sırtlarını dönerek fotoğraf veriyor.

Her gün protestoya katılan akademisyenler bahçeden fotoğraf paylaşırken bugün de fotoğraf geldi.

Akademisyenler 127 haftadır dikilirken bir yandan da hükümet memur maaşlarına zam hazırlığı yapıyor.

2023'ün ikinci 6 ayı için yüzde 13 zam gündemdeyken buna ek olarak refah payı da eklenecek.

Boğaziçi akademisyenleri de dikilerek geçirdikleri dönemde maaşlarına zam almaya devam edecek.