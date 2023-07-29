Memurların toplu sözleşme süreci başlıyor: Talep 2024'te yüzde 70 zam 1 Ağustos'ta başlayacak 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinden önce taleplerini açıklayan memurlar, 2024'te yüzde 70, 2025'te yüzde 40 zam ve her ay 7 bin 650 TL kira yardımı istiyor.

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Şimdi ise memurların 2024-2025 dönemi toplu sözleşme maratonu başlıyor.

1 Ağustos'ta başlayacak ve 1 ay sürecek görüşmelerden önce memur tarafı taleplerini kamuoyuna duyurdu.

Memur-Sen'den yapılan açıklamada zammın 2024'te 6 aylık değil 3 aylık periyotlarla, 2025 için ise 6'şar aylık 2 dönemde yapılması gerektiği belirtildi.

2024'te yüzde 70 zam talebi

Maaşlarda zam talebi ise 2024 için yüzde 70, 2025 için yüzde 40 oldu.

Memur-Sen, 2024'ye ilk 3 ay için yüzde 10'u refah payı olmak üzere yüzde 35, ikinci 3 ay için yüzde 10, üçüncü 3 ay için yüzde 15, dördüncü 3 ay içinse yüzde 10 zam talep etti.

Aylık 7 bin 650 TL kira desteği

Aylık 7 bin 650 liralık kira yardımı, memura yapılan seyyanen zammın emekliye de yansıtılması ve gelir vergisinin yüzde 15'te sabitlenmesi diğer talepler arasında yer aldı.

Salı günü başlayacak olan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinden önce memurun beklentileri şu şekilde: