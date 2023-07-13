Menzil, Şeyh Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni'yi uğurlamaya gelenlerle doldu Menzil cemaatinin lideri Şeyh Seyyid Abdulbaki Elhüseyni'nin naaşı binlerce kişinin katılımı ile toprağa verildi. Geceden itibaren bölgeye gelenlerin oluşturduğu mahşeri kalabalık dikkat çekerken yaklaşın 3 milyon kişinin katılım gösterdiği belirtildi.

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ensonhaber.com

İslam alemi önemli bir liderini daha kaybetti.

Menzil cemaati liderleri Şeyh Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni'yi uğurladı...

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Elhüseyni'nin cenazesi, kara yoluyla büyük bir konvoyla Kahta ilçesine bağlı Menzil köyüne getirildi.

Sevenleri Menzil'e akın etti

Gece saatlerinden itibaren cenaze için sevenlerinin akın ettiği Menzil'de büyük bir yoğunluk oluştu.

Sabaha kadar dualarla beklenen cenazenin getirilişi sırasında yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Araçlar onlarca dönümlük alana park edildi

Köy girişini kapatan güvenlik güçleri, cenaze namazına katılmak için gelen araçları kurulan otopark alanına yönlendirdi. Otoparkta binlerce araçlık yoğunluk yaşandı.

Cenaze sabah saatlerinde karşılandı.

Binlerce kişi tarafından karşılanan cenaze, kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

Yaklaşık 3 milyon kişi katıldı

Menzil köyü bu kapsamda tarihi günlerinden birini yaşıyor.

El-Hüseyni'nin sevenlerinin akın ettiği köye 250 bin araçla yaklaşık 3 milyon kişinin geldiği değerlendiriliyor.

Cenaze namazı için henüz bölgeye gelemeyen binlerce kişinin ise yollarda olduğu belirtiliyor.

1,5 yıldır tedavi görüyordu

74 yaşında olan Seyyid Abdulbaki Elhüseyni, yaklaşık 1,5 yıldır İstanbul'da tedavi görüyordu.

Gavs-ı Sani olarak adlandırılan ve 1993 yılında vefat eden ağabeyi Muhammed Raşid Erol’dan sonra cemaatin başına geçen Hüseyni’nin 5’i erkek, 5’i de kız olmak üzere 10 çocuk babasıydı.