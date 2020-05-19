İyi Parti heyetinin Anıtkabir'e giderken maske taktığı ancak sosyal mesafe kurallarına uymadığı dikkatlerden kaçmadı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberindeki heyet, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

MASKE VAR

Ziyarette çekilen görüntülerde, Akşener dahil tüm partililerin maske taktığı görüldü. Ancak başka bir ayrıntı daha vardı.

SOSYAL MESAFE YOK

Koronavirüsle mücade döneminde herkesin uygulaması gereken 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralı çiğnendi.

Bilindiği üzere sokakta sosyal mesafeyi uygulamayan vatandaşlara para cezası bile kesiliyor.

Genel Başkan Akşener, Genel Sekreter Uğur Poyraz, Teşkilat Başkanı Koray Aydın, Toplumsal Politikalar Başkanı Şenol Sunat, Gençlik Politikaları Başkanı Berna Sukas ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gitti.

Akşener'in, çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Meral Akşener, Anıtkabir'i ziyaret etti VİDEO