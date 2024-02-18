Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'na verdi veriştirdi: Eli genel merkezde, gözü başka mevkide Partisinin İstanbul programında konuşan Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, "İstanbul’u şahsi saplantısı haline getirenlerin neden olduğu bu vasatlık son bulsun" sözleriyle eleştirdi.

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ensonhaber.com

Siyaset arenasında hareketlilik arttı.

Seçim gününe yaklaşılırken son programlar da yapılıyor.

Bugün de İyi Parti, 'İstanbul Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı' düzenlendi.

Parti lideri Meral Akşener, programda açıklamalarda bulundu. Akşener'in gündeminde, son günlerde sıkça salvo attığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı.

"Gölgesine sığındıklarının emriyle hareket edenler..."

Akşener, sert ifadelerle eleştirdiği İmamoğlu için şöyle konuştu:

Mesela eli genel merkezlerinde gözü başka mevkilerde, boş zamanlarında da İstanbul’da olanlar bu şehri yönetemez. Mesela aklı, şahsi, siyasi hesaplarında; sureti İstanbul’da olanlar bu şehri yönetemez. Mesela sırtında ihmallerin, hataların, veballerin yükünü taşıyanlar da elinde parti içi çıkarların, koltuk kavgalarının, taht oyunlarının bayrağını tutanlar bu şehri yönetemez. Mesela gölgesine sığındıklarının emriyle hareket edenler de kendi gölgesinden cesaret alıp kibirle hareket edenler de bu şehri yönetemez.

"İstanbul’u kendi kariyeri için zıplama tahtası haline getirdi"

Gelin artık İstanbul’u şahsi saplantısı haline getirenlerin neden olduğu bu vasatlık son bulsun. İstanbul’u kendi kariyerleri için zıplama tahtası haline getirenlerin çıkardığı gürültü İstanbul’un sesini daha fazla bastırmasın.

Abla-kardeş ilişkisi bitti

Bilindiği üzere Akşener, genel seçim sürecinde İmamoğlu ile abla-kardeş ilişkisi yürütüyordu.

6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin çıkmasına tepki gösteren Akşener, bu süreçte İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrılarda bulundu.

Ancak talebi karşılık bulmayan Akşener, 3 gün sonra masaya yeniden döndü.

Ardından kriz arka planda büyüdü ve Kılıçdaroğlu'na karşı İmamoğlu ve Akşener birlikte hareket etti.

Seçimin kaybedilmesiyle bu ilişki tamamen zarar gördü ve şimdilerde Akşener, İmamoğlu'nun karşısına Buğra Kavuncu'yu çıkardı.