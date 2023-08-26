Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na sert gönderme: İki adayımız açık ara öndeydi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Taarruz'un başlangıç noktası Afyonkarahisar'da partisinin düzenlediği programa katıldı. Akşener, "Erdoğan karşısında açık farkla seçimi kazanacak iki aday çıkardık. İstisnasız tüm araştırmalarda bunu gördük" dedi.

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ensonhaber.com

Seçimleri kurduğu 6'lı masada Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyerek kaybeden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Taarruz'un başlangıç noktası Afyonkarahisar'da partisinin düzenlediği programa katıldı.

Yeni bir yol haritası açıklayacaklarını söyleyen ve 6'lı masayı bir kez daha deviren Meral Akşener, "Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık, en nihayetinde maalesef seçimlerdeki yenilgiye engel olamadık" sözleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi.

Seçmeninden özür dileyen ve yenilgiye engel olamadıklarını söyleyen Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına iki kazanacak aday çıkardıklarını söyledi.

Meral Akşener'in konuşmasından satır başları şu şekilde;

"Sayın Erdoğan'ın karşısında kazanacakm iki aday çıkardık"

2023 seçimlerine girerken, Sayın Erdoğan karşısında açık farkla seçimi kazanacak 2 aday çıkardık, 20 yılda ilk kez. Yaptığımız tüm araştırmalarda bu 2 arkadaşımızın rahatlıkla cumhurbaşkanı seçileceğini gördük.



Bunun ötesinde 3 sene boyunca il il, ilçe ilçe yaptığımız ziyaretlerde demilletimizin bize söyledikleri bu sonucu doğruladı. Ben milletimize bir söz verdim, 13. cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın adayı olacak dedim.



Kendi adaylığımdan feragat ettim. Ben seçimleri kazanmak, Türkiye'yi düze çıkarmak için iktidarı sandıkta yenmenin yeterli olacağını düşündüm. Asıl sorunun kendi saflarımızda olduğunu göremedim.

"Yüce Türk milletinden özür diliyorum"

Yüce Türk milletinden ve sizlerden özür diliyorum. Ben bu 2 arkadaşımızın yolunu açmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Kişisel beklentim olmadan onları destekledim. Onların yolunu kapatanlara engel olamadım. Türk milletinden, sizlerden özür diliyorum.



Önleri kesilmek istendiğinde yardımlarına koştum, yanlarında durdum, her türlü hakareti, iftirayı göğüsledim. Ama onları paçalarından tutup aşağı çekenlere engel olamadım.



Onlara bu ateşten gömleği giydiremediğim için herkesten özür diliyorum. Allah'ım şahittir ki, ne yaptıysam seçimleri kazanmak için yaptım. Keşke herkes bizler kadar fedakar, yürekli olabilseydi. Maalesef olamadılar.

"Kendisine kariyer koyanlar için harcayacak mesailerimiz yok"

Tüm bu yaşananlara rağmen herkesin bir şeyi çok iyi bilmesini istiyorum, biz bundan sonra gerektiği yerde milletimiz kazansın diye her türlü fedakarlığı yapacağız.



Fakat bundan sonra bu fedakarlıktan yalnızca milletimizin faydalanacağından emin olacağız. Havadaki hiçbir söze inanmayacağız, milletimizin kazancını öne koyacağız.



Milletimizin bu fedakarlıklarının boşa düşmesini engelleyeceğiz. Milletimizin fedakarlıklarından siyasi rant devşirmeye kalkan hesapçı zihniyetlere geçit vermeyeceğiz. Çünkü bu saatten sonra ne bizim ne de aziz milletimizin heba edecek oylarımız yok!



Birilerinin ihtirasları uğruna boşa akıtacak terleri yok. Kendisine kariyer kovalayanlar için harcayacak mesailerimiz yok.

"İttifak sistemi Türk siyasetinin dinamiklerine zarar veriyor"

İyi Parti olarak tüm teşkilatlarımızla beraber seçim sonuçlarına ilişkin çalıştık, tartıştık. Değerlendirmelerimizi tamamladık. Bu seçimi kaybettiğimizin bilincindeyiz biz.



Sesinizi duymakta başarılıyız, duyurmakta başarısızız. Olağanüstü gayretler sarfetsek de mevcut ittifak sistemi gereği buna alan tanınmadı.



İttifak sistemi esas olarak Türk siyasetinin dinamiklerine zarar veriyor. Partilerin kendilerine ait siyaset alanlarını gittikçe zayıflatıyor. Kutuplaşan siyaset, toplumsal ayrışmayı derinleştirip, iktidarın değirmenine su taşıyor.

"Sığ siyaseti reddediyoruz"