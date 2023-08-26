Meral Akşener, isim vermeden Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi Seçimden önce adaylığına engel olmaya çalıştığı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedefe oturtan Meral Akşener, "Ne yazık ki nefsinin esiri olanlarla uğraştık." dedi.

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ensonhaber.com

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Taarruz'un başlangıç noktası Afyonkarahisar'da partisinin düzenlediği programa katıldı.

Yeni yol haritasını açıklaması beklenen Akşener burada katılımcılara hitap ederken gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Akşener'in hedefinde, 2023 seçimlerinden önce adaylığına engel olmaya çalıştığı, 6'lı masayı devirmesine neden olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı.

"Tepki gösterdik, uyardık"

Akşener, Kılıçdaroğlu'nu "koltuğundan vazgeçmeyenler" olarak niteledi.

Akşener şöyle konuştu:

"2023'te milletin verdiği helal oyu babadan miras bilerek seçmen iradesine ipotek konulamayacağını anlatmaya çalıştık.

Siyaset elitlerin, sözde kanaat önderlerinin güdümünde milletin olmadığı bir yerden üretilen siyasetin başarılı olamayacağını söyledik. Tepki gösterdik, uyardık, memleketimizin gerçeklerinden bihaber oturdukları yerden ahkam kesenlere karşı irade koyduk.

Sadece iktidar mensuplarıyla değil, biz bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla da mücadele ettik.

"Ne yazık ki nefsinin esiri olanlarla uğraştık"

Milletimize bir çıkış yolu açmak istedik. Bu yolda hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık.

Biz nefsimizi kör odalara hapsettik. Ne yazık ki nefsinin esiri olanlarla uğraştık. Ne yazık ki önce ben diyenlerle uğraştık. Biz milletimizin geleceği için ben ve sizler hepimiz şahsi çıkarlarımızdan vazgeçtik.

Ne yazık ki koltuğundan başka bir şey düşünmeyenlerle uğraştık. Ne yazık ki olmadı olamadı olduramadık. 2023 yenilgisine maalesef engel olamadık"