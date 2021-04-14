Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı çıkışında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Meral Akşener, bir gazetecinin CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağına yönelik sorusuna "Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünebilir, orada bir sakınca yok." cevabını verdi.

Akşener, "Sizin de gönlünüz adaylıktan yanaydı." şeklindeki bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"ÖNCELİĞİMİZ TÜRKİYE'NİN İYİ OLMASI"

"Bugüne kadar ben öyle bir şey demedim. Duydunuz mu ağzımdan? Biz, millete odaklı bir çalışma yapıyoruz. Milletin dertlerini dinliyoruz, kamuoyunun gündemine getiriyoruz. En önemlisi de 20 Ocak 2020'den beri geziyorum. Bu çalışmayı yaparken şahsıma, partime veya benim herhangi hayalime yönelik ki Türkiye'den başka bir hayalim yok onu da net bir şekilde söyleyeyim, en küçücük bir toz zerresi kadar bir şey yapmıyoruz. Yani esnaf, vatandaş, işsiz genç özne. Dolayısıyla vatandaşımız da bunu gördü.

HAYIR VE ŞER ALLAH'TANDIR

Seçime çok zaman var, o zaman neler olur hep birlikte görürüz. Hayrihi ve şerrihi min Allah'u teala. (Hayır ve şer Allah'tandır)"

Meral Akşener: Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünebilir