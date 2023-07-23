Meral Akşener: Kılıçdaroğlu ile Özdağ'ın gizli mutabakatından haberim yoktu Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ arasındaki mutabakattan haberi olmadığını söyleyen Meral Akşener, "Henüz bakanlıkları konuşmadan İçişleri Bakanlığı ya da şu bu diye bakanlıkların adını koymak yanlış olmuştur" dedi.

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerini geride bıraktı. Türkiye geride bıraktı ancak muhalefet kanadı seçinm yenilgisini hazmedemedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği seçim sonrası CHP kaynarken, ortaya çıkan bazı detaylar ise herkesin kafasını karıştırdı.

Seçimi kazanmak için bakanlıklar dahil olmak üzere elindekileri bol keseden dağıtan Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ ile masaya oturdu.

Ümit Özdağ, seçimden önce ikinci turda Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmelerinde, üç bakanlık ve MİT Başkanlığı konusunda anlaştıklarını ifade ederek, "Yazılı mutabakatımız var. Biz İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve Millî İstihbarat Teşkilatı konusunda Kemal Bey'le mutabık kaldık. MİT Başkanlığı sözlü anlaşmaydı. Bakanlıklar yazılı mutabakatta vardı" demişti.

Bu açıklamanın ardından gözler büyük ortak Meral Akşener'e çevrildi. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı anlaşmadan ise Akşener'in haberinin olmadığı ortaya çıktı.

Gizli mutabakata Akşener yorumu

Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan İYİ Parti lideri Akşener, Özdağ ve Çıray'ın iddialarıyla ilgili şu ifadelerini kullandı:

Kılıçdaroğlu'nun açık ya da örtülü mutabakat yapma yetkisi vardı. Bu yetkisini kullanır ya da kullanmaz. Kemal Bey partisine düşecek bakanlık hakkında istediği gibi tasarrufta bulunur. Bu yalnızca iki genel başkanı ilgilendirir.



Ancak biz aramızda bakanlık bölüşmemiştik. Dolayısıyla henüz bakanlıkları konuşmadan İçişleri Bakanlığı ya da şu bu diye bakanlıkların adını koymak yanlış olmuştur. Hangi bakanlık partide olacak, bunlar konuşulmadan bakanlıkları dağıtmak isabetli olmamıştır.