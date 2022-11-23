Meral Akşener: Kumar masasını başınıza yıkmaya geliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı çağrıya 'kumar masası' ifadeleri ile yanıt veren Akşener İYİ Parti Grup Toplantısı'nda, "Kumar masasını başınıza yıkmaya geliyoruz" ifadelerini kullandı.

Seçim sürecinin yaklaşmasıyla siyaset arenasındaki gerilim artmaya devam ediyor...

Cumhur İttifakı'nda aday netken, Millet İttifakı kanadındaki durum belirsizliğini koruyor.

1 yıldır yapılan düzenli toplantılara rağmen 6'lı masada, zaman zaman 'aday adayı' isimleri telaffuz edilse de net bir sonuca ulaşılamıyor.

Millet İttifakı içerindeki belirsiz durum devam ederken, geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e 6’lı masadaki konumunu yeniden gözden geçirmeyi teklif etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu altılı masayı terk etmek, gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir.” ifadeleri ile İYİ Parti’ye yönelik değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Lideri Akşener’in cevabı ise, “Kumar masasında yer almayız.” olmuştu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, haftalık grup toplantısında yaptığı konuşmada yine ‘kumar masası’ sözlerini gündemine taşıdı.

"Heveslenenler için üzgünüm"

Akşener, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“İYİ Parti’nin kumar masasında yeri yoktur. İYİ Parti milletin geleceğiyle bahse girmez. Sayın Erdoğan ve küçük ortağının masası öyle bir kumar masasıdır ki masa her zaman kazanır. Bu hileli oyun her daim kasanın kazandığı, kazanamadığı yerde oyunun bozulduğu kirli bir oyundur. Onların kumar masası işte budur. Bizden dahil olmamızı istedikleri masa budur. Bu masa 20 yıldır bizim gözümüzde aynı masadır. Heveslenenler için üzgünüm, bizim o masaya oturmaya hiçbir niyetimiz yoktur. Çünkü biz o masayı yıkmaya, saray görünümlü kumarhanenizi başınıza yıkmaya geliyoruz.”

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