Meral Akşener makam odasını boşalttırdı Meral Akşener’in olağanüstü kurultayda aday olmayacağını duyurmasının ardından İyi Parti Genel Merkezi’nde hareketlilik yaşandı. Parti görevlileri, Akşener'in özel eşyalarını toplayarak makam aracına götürdü.

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ANKA

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlerde istenilen sonuçlarının alınamamasının ardından 27 Nisan'da olağanüstü seçimli kurultay kararı aldı.

Akşener'in kurultayda aday olmayacağını açıklamasının ardından İyi Partili Müsavat Dervişoğlu ve Koray Aydın, genel başkanlık için aday olduklarını açıkladı.

Mehmet Tolga Akalın da daha önce genel başkan adayı olduğunu duyurdu.

Odası toplanmaya başlandı

Akşener'in açıklamasının ardından İyi Parti Genel Merkezi'nde hareketlilik başladı.

İyi Parti Genel Merkezi'nde çalışan görevliler, Meral Akşener'in özel eşyalarını toplamaya başladı.

Akşener'in özel eşyalarını toplayan görevliler, daha sonra poşetleri İyi Parti Lideri'nin makam aracına taşıdı.

O anlar kayda alındı: Daha önce de aday olmayacağını söyledi

Öte yandan Meral Akşener'in makamındaki eşyaların toplanıp götürülmesi sırasında kameraların kayıtta olması ve hemen servis edilmesi izleyenleri şüphelendirdi.

Bilindiği üzere 2018 yılında da Meral Akşener aday olmayacağını söylemiş ancak bu kararından geri adım atmıştı.

İstifaların ardı arkası kesilmiyor

İyi Parti'de seçimlere 'hür ve müstakil' girilmesi kararı sonrası çeşitli isimlerden istifalar gelmişti.

Daha sonra seçim akşamı İyi Parti’nin Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Bilge Yılmaz'ı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu’nun görevinden istifası izledi.

Bu isimlerin ardından son olarak İyi Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale'den de bir açıklama geldi.

Özlale, partisinden istifa ettiğini duyurdu.