İyi Parti grup toplantısında gündemi değerlendiren Akşener, İran'da yaşanan Mahsa Amini olayıyla ilgili 'Biz İran'ı bağımsız bir ülke olarak görmek istiyoruz' dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, "Hayat, iyiler ile kötüler arasında bitmek bilmeyen bir mücadelenin özetidir." ifadeleriyle sözlerini sürdürdü.

"Putin, çizilen karizmasını düzeltmek için çareyi 4 bölgeyi ilhak etmekte buldu"

Meral Akşener'in açıklamalarından satır başları;

"Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgalin üzerinden 7 ay geçti. Putin çizilen karizmasını düzeltmek için son çareyi 4 bölgeyi ilhak etmekte buldu. Biz bu filmi Kırım'da izledik. Bugün de bu ilhakı tanımıyoruz.





"Tahıl koridoru adımlarını takdirle karşılıyoruz"

Uluslararası toplum çılgınlığa karşı daha somut adımlar atmalıdır. Sayın Erdoğan'ın da bu ciddi tehdit karşısında alacağı tavrı bekliyoruz. Devletin esas görevi kendi menfaatleri çerçevesinde denge oluşturabilmektir. Biz tahıl koridoru adımlarını takdirle karşılıyoruz. Rusya-Ukrayna savaşında alacağımız pozisyonda ülkemizin menfaatleri esas alınmalıdır. Arabuluculuk kisvesi altında Putin'in sırtının sıvazlanması Türkiye'ye yakışmaz. Türk milleti bugün de Rus emperyalizminin yanına yedeklenecek bir algı malzemesi değildir.





İran'daki Mahsa Amini olayı

Geçmişte ilmin merkezlerinden olan bir medeniyet nasıl ilimden, bilimden bu kadar uzağa savrulabilir? Gerçekten utanç verici. Bu konu dini veya siyasi bir tartışma değildir. Bizim için bu konu vahşetin karşısında mağdurun yanında durmaktır. Komşumuz İran'ın güçlü, mutlu ve huzurlu olmasını istiyoruz. Biz İran'ı bağımsız bir ülke olarak görmek istiyoruz.

Dualarımız özgür ve mutlu bir İran içindir. Bu idealimizi ucube bir anlayışla gerçekleştiremeyiz. Bağımsızlığın yolu saçı görünen kadınları yok etmek değildir. Tek bir kadının bile sesini duyurmak için ayağa kalkması, tüm kadınlar için ayağa kalkıştır. İran'daki bu zulüm yok olmaya mecburdur.

"Paramız 1 yılda yarı yarıya değer kaybetti"

Paramız 1 yılda yarı yarıya değer kaybetti. Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarına da bu yıl 75 milyar dolar ilave oldu. Rezervlerimizde olması gereken ama olamayan döviz miktarı 203 milyar dolara yükseldi. Enflasyon ise yüzde 19,58 iken bugün yüzde 83,45'e ulaştı. Geçtiğimiz 1 yılda enflasyon 4 kattan fazla arttı. Son 1 yılda üretici fiyatlarındaki artış yüzde 151,5, tarımda yüzde 142,4, konut fiyatlarında yüzde 173,8 oldu. Bugün ne yazık ki dünyada en yüksek enflasyona sahip 5'inci ülkeyiz.

Dezenformasyon yasası

Dezenformasyonu hangi kurum denetleyecek belli değil. Yalanları RTÜK mü ayırt edecek, doğruyu kendi çalışanını zar zor ikna eden TÜİK mi açıklayacak? Mesela, Facebook gidecek yerine akbook mu gelecek? Twitter gidecek yerine saraykuşu mu gelecek? Doğrulardan en çok onlar korkuyor. Fikri hür, vicdanı hür nesillerden korkuyorlar."