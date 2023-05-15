Meral Akşener, seçimlerde istediği sonucu alamadı Başbakanlık iddiasıyla seçim kampanyası yürüten Meral Akşener'in partisi İyi Parti son verilere göre yüzde 9,92 oy oranında takıldı.

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Türkiye tarihi seçimleri geride bıraktı.

Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hem de TBMM'de muhalefetin açık ara önünde yarışı götürüyor.

Seçimden önce şişirilmiş anketlerle havaya giren muhalefette ise tam bir şok yaşanıyor.

Hem TBMM'de hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminde umduğunu bulamayan muhalefetin paydaşları arasında en büyük hayal kırıklığı ise İyi Parti cephesinde yaşanıyor.

Hem adayı geride hem yüzde 9'da kaldı

Akşener'in adayı Kemal Kılıçdaroğlu sen verilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın neredeyse 5 puan gerisinde kalırken parlamento seçimlerinde de hüsran söz konusu.

Başbakanlık iddiasıyla yola çıkan Akşener'in partisi yüzde 9,9'da kalırken vekil sayısı da son verilere göre 44'de kaldı.