Meral Akşener, yeni Başkanlık Divanı üyeleriyle ilk toplantısını yaptı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün parti binasında düzenlenen toplantıda yeni seçilen Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ANKA

Seçim sonrası partilerde hareketlilik başladı.

Yeni döneme girilmesiyle özellikle muhalif partilerde değişim sesleri yükseldi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partili isimlerden istifa çağrıları almaya başladı.

Bu seslere kulak tıkayan iki lider, çözümü parti içinde değişiklik yapmakta buldu.

Başkanlık Divanı üyeleriyle buluştu

Böylelikle Meral Akşener kurultaydan sonra dün yeni Başkanlık Divanı'nı belirledi.

Akşener, bugün ise yeni oluşan İYİ Parti Başkanlık Divanı üyeleriyle ilk defa bir araya geldi.

Parti Genel Merkez ek binasında düzenlenen toplantıda üyeler tam kadro katıldı.

A Takım'daki isimler

İYİ Parti’nin yeni Başkanlık Divanı üyeleri şöyle:

Siyasi İşler Başkanı- Oktay VURAL

Genel Sekreter- Ayfer YILMAZ

Teşkilat Başkanı- M. Satuk Buğra KAVUNCU

Mali İşler Başkanı- M. Cem ÖZDEMİR

Kurumsal İlişkiler Başkanı- Şükrü KULEYİN

Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı- Ahmet Zeki ÜÇOK

Seçim İşleri Başkanı- Sedat AKSAKALLI

Uluslararası İlişkiler Başkanı- M. Naci CİNİSLİ

Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı- Ayyüce TÜRKEŞ

Göç ve Sığınmacı Politikaları Başkanı- M. Tolga AKALIN

Yerel Yönetimler Başkanı- Burak AKBURAK

Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü- Kürşat ZORLU

Ekonomi Politikaları Başkanı- Bilge YILMAZ

Kalkınma Politikaları Başkanı- Ümit ÖZLALE

Araştırma ve Veri Yönetimi Başkanı- Birol AYDEMİR

Milli Güvenlik Politikaları Başkanı- Ali DEMİR

Eğitim Politikaları Başkanı- Sevinç ATABAY

Toplumsal Politikalar Başkanı- Ece GÜNER

Kadın Politikaları Başkanı- Ünzile YÜKSEL

Şehircilik Politikaları ve Afet Yönetimi Başkanı- Türker YÖRÜKÇUOGLU

Parti İçi Eğitim Başkanı- Ayşe SUCU