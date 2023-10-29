Meral Akşener'den 29 Ekim mesajı

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhuriyet'in 100. yılında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Partililerle Anıtkabir önünde hatıra fotoğrafı da çektiren Akşener, Twitter hesabından 100. yıla özel mesaj yayınladı.

Akşener mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Atamızı gönlümüzde, milletimizi başımızın üzerinde taşıyacağız"

Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına ulaşmanın büyük gururu ile

Anıtkabir'de, Atamızın huzurundaydık...



Dün olduğu gibi bugün ve yarın da;



Tarihimizi özümüzde, Atamızı gönlümüzde, milletimizi de

başımızın üzerinde taşıyacak;



Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri olacağız!



29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!