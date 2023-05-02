Meral Akşener'den koalisyon övgüsü: Vatandaşın en rahat ettiği yerdir Katıldığı canlı yayında koalisyonu öven Meral Akşener, vatandaşların en rahat ettiği sistemin koalisyon olduğunu iddia etti. Altılı masanın da bir koalisyon olduğunu sözlerine ekleyen Akşener, "Ben o masada koalisyon görüşmelerini bilen tek kişiyim, bir koalisyonda da bakanlık yapmış tek kişiyim" dedi.

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İç siyasetin en karışık olduğu ülkelerden biri olan Türkiye, yıllarca koalisyon hükümetlerinden çok çekti.

Devlet mekanizmasının yavaş ilerleyişi, bir türlü alınamayan kararlar ve sonrasında yaşananlar...

İstikrarsızlığı doğuran koalisyon ortamı son olarak Millet İttifakı'nda cereyan etti.

Türkiye'nin yeni koalisyonu: Altılı masa...

6 muhalefet partisi bir araya gelerek altılı masayı oluşturdu. Yapılan görüşmeler sonucu belirli konularda mutabakata varıldı.

Ancak çözüme kavuşmayan çok sayıda konu masada tıkanıklığa da yol açtı.

Bunun son örneği ise Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi sürecinde İyi Parti ile masadaki diğer partiler arasında yaşandı.

Koalisyon sistemini övdü

Hal böyle olunca seçimleri Millet İttifakı'nın kazanması durumunda 6 partinin koalisyon hükümeti kurması söz konusu olacak.

Koalisyon dönemine yeniden dönme ihtimali olan seçimlerle ilgili İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk ekranlarında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Akşener, yaptığı açıklamayla koalisyonu övdü.

"Aslında vatandaşın en rahat ettiği yer koalisyonlardır"

"Altılı masada koalisyon görüşmelerini bilen tek siyasetçiyim" diyen Akşener, koalisyonda bakanlık yapmış tek kişi olduğunu da söyledi.

Altılı masanın da özünde bir öncekiler gibi bir koalisyon olduğunu ifade eden Akşener, "Aslında vatandaşın en rahat ettiği yer koalisyonlardır." iddiasında bulundu.

"Koalisyonda kimse sertlik yapamaz"

Akşener konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: