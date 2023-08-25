Sabancı çiftinin geçirdiği deniz kazasını olayın tanıkları anlattı İş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın geçirdiği deniz kazasına ilişkin, olayın tanıkları, kazanın nasıl gerçekleştiğini anlattı. Botu Ali Sabancı'nın sürdüğü öğrenilirken, kaptanın kayalıkları fark ederek, önce çocukları denize attığı sonra da kendisinin atladığı öğrenildi.

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ensonhaber.com

Yunanistan'da tatilde olan iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, denizde zodyak botla kaza yapmıştı.

Ağır yaralanan çifti, tesadüfen yakınlarından geçenler fark etmişti.

İlk müdahalenin ardından Bodrum'a getirilen Ali Sabancı, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak ile İstanbul'a sevk edilmişti.

Vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenildi

Entübe edilen ve ameliyatla dalağı alınan Ali Sabancı'nın vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenildi.

Doktorların yaptığı ilk tespitlerin ardından Ali Sabancı'nın vücudunda kalıcı hasarların kalabileceği yönünde endişelerin olduğu öğrenildi.

Aort damarına stent takıldı

Ali Sabancı, aort damarına stent takılmasının ardından 'çoklu travma' ameliyatına alındı.

Kazada başını botun önündeki cam bölmeye çarpan Vuslat Doğan Sabancı'nın ise yüz travması nedeniyle operasyona alınmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Görgü tanıkları olayı anlattı

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumlarına ilişkin yeni bilgiler gelmeye devam ederken, kazadan sonra ilk müdahaleyi yapan tanıklar feci kazanın nasıl gerçekleştiğini anlattı.

"Kayalıkları ilk fark eden kaptan oldu"

Oksijen'in haberine göre Sabancı çiftinin yakınları ve olayın tanıkları kazanın nasıl gerçekleştiğini şöyle anlattı:

Sabancı çifti, oğulları Emre ve Kaan ile birlikte sürat botuyla Lipsi Adası kıyısına doğu yol alıyorlardı. Bir restoranda rezervasyonları vardı. Yanlarında kaptanları da bulunuyordu ama botu Ali Sabancı kullanıyordu. Çocuklar ve kaptan botun arkasında oturuyordu. Kayalıkları ilk fark eden kaptan oldu. Önce çocukları denize attı sonra kendi atladı. Saniyeler sonra bot kayalıklara çarpıp ters döndü.

Çocuklar annelerini, kaptan ise Ali Sabancı'yı su yüzüne çıkarttı

Vuslat Doğan ve Ali Sabancı botun altında, suyun içinde kalmışlardı. Çocuklar annelerini, kaptan ise Ali Sabancı'yı su üstüne çıkarttı. Kaptan yaralı olan Vuslat Doğan ve Ali Sabancı'nın kendilerinde olmadığını gördü. Hemen nabızlarını kontrol etti, hayatta olduklarını anladı.

İş insanı yardıma koştu

O sırada Adanalı iş insanı Mehmet Başer'in de teknesi yakınlardaydı. Başer ve mürettebatı da kazazedelere yardımcı oldu. Yunanistan Sahil Güvenlik güçlerinden yardım istendi. Çift denizden çıkartılarak, hızlı bir tekneyle Leros Adasına götürüldü.

Çocukların durumu iyi

Öte yandan botta Sabancı çiftinin çocuklarının da bulunduğu, ancak durumlarının iyi olduğu bildirildi.