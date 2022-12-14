Meral Akşener'den Saraçhane'de İmamoğlu'na destek açıklaması

Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası sonrası İyi Parti Lideri Meral Akşener, Saraçhane'de konuşma gerçekleştirdi. Akşener, "Bu şarkı burada bitmeyecek" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'siyasi yasak' istemiyle yargılandığı davada bugün karar çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı verildi.

Karar sonrası İyi Parti Lideri Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'de toplanan vatandaşlara hitap etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu akşam birlikteyiz. Yarın çoğalarak daha fazla bir arada olacağız. Birlik ve beraberliğimizin güzsel bir anını bu akşam başlatıyoruz. Yarın çok daha büyüyecek. Hep birlikte olacağız." dedi ve sözü İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e bıraktı.



"Bu şarkı da burada bitmeyecek"

Ekrem İmamoğlu'nun ardından konuşan Meral Akşener, "Saraçhane, ne çektiniz be! Bundan yıllar önce okuduğu bir şiirle mahkum olan bir büyükşehir belediye başkanı vardı. Biz yuhlamayız, biz gereğini yaparız! O büyükşehir belediye başkanı, buradan sizlere seslenip demişti ki 'bu şarkı burada bitmez'. Doğrudur, o şarkı orada bitmedi, bugün Meral Akşener olarak söz veriyorum, bu şarkı da burada bitmeyecek. İnsanlar korktuğu zaman zulüm yaparlar, haksızlık yaparlar. Bugün Ekrem kardeşim için verilen bu kararın arkasında bir büyük korku var." dedi.

"Sandıkta yırtacaksınız, demokrasi ile yırtacaksınız"

Meral Akşener, "Onlar korkuyor, biz korkmuyoruz. Yaşasız hürriyet, kahrolsun istibdat diyoruz! Yıllar önce burada şiir okuduğu için 'muhtar olamaz' denilen bir büyükşehir belediye başkanı vardı. O cumhurbaşkanı oldu. Çünkü millet iradesine el uzatılmıştı. O günün korkakları, vesayetçileri... Kimler, kimlerle beraber! Kimler, ne hale geldi! Sandıkta gereğini yapacaksınız. O sandıkta helal oylarınızla, demokrasi ile diyeceksiniz ki 'hadi bakalım, sizi gönderiyoruz.' Millet iradesiyle seçilmiş İBB Başkanı'na, şehri eminine bir tiyatro neticesinde bu cezasının verilmesi... Dün benzer cezayı nasıl bu millet yırttıysa, bu cezayı da yırtacaksınız. Sandıkta yırtacaksınız, demokrasi ile yırtacaksınız." ifadelerini kullandı.

Karar sonrası paylaşım geldi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener açıklanan karar sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

İBB Başkanı ve Akşener'in konuşurken çekilen fotoğrafları, "Kul kurar, kader gülermiş…" notuyla paylaşıldı.



