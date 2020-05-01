Akşener, Ankara Barosu'nun açıklamasını değerlendirdi

İyi Parti Lideri, Diyanet'i hedef alan Ankara Barosu'nun açıklamasını yanlış bulduğunu söyledi. Akşener'in bu açıklaması CHP ve HDP ile ters düştü.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son günlerde devam eden Ankara Barosu-Diyanet tartışmalarına katıldı.

"DİN ADAMININ GÖREVİ..."

Ankara Barosu'nun açıklamasını yanlış bulduğunu ifade eden Akşener, bu gerilimli olaylardan bıktığını söyledi.

Karar'a konuşan Meral Akşener, "Yıllardır imamlar, içki haramdır diye gelen imamların içki içen şahısları hedef gösterdiği görüldü mü? Hayır, inanır veya inanmaz saygı duyacaksınız. Din adamının görevi Kuran-ı Kerim’deki haramları insanlara göstermektir. Baro’nun açıklamalarını çok yanlış bulduğumu söylemek isterim. Fakat biz de bu gerilimli işlerden bıktığımızı söylemek isterim." ifadelerini kullandı.