Meral Akşener'in ifadeleri Ekrem İmamoğlu'na soruldu Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı kastederek ikisinin de yürekli ve fedakar bir tutum sergileyemediklerini söylediği açıklaması İmamoğlu'na soruldu. Kaçamak bir yanıt veren İBB Başkanı, "Her şey çok güzel olacak" dedi.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta sonu partisinin Afyonkarahisar'da düzenlenen programında zehir zemberek ifadeler kullandı.

Akşener, altılı masanın diğer ortaklarına ittifak kapılarını kapatırken yerel seçimlere tek tek girme çağrısı yaptı.

Akşener ayrıca Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı kastederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına iki kazanacak aday çıkardıklarını, ancak ikisinin de yürekli ve fedakar bir tutum sergileyemediklerini belirtti.

Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'a yönelik sert ifadeler kullandı

Bu açıklamanın ardından İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul için aday çıkaracaklarını açıkladı.

İyi Parti cephesinden yapılan açıklamalar sonrası gözler Ekrem İmamoğlu'na çevrildi.

İmamoğlu, bugün Haliç Tramvayı Açılış Töreni'ne katıldı.

Açılış töreninde konuşmalarının ardından İmamoğlu, gazetecilerle bir araya geldi.

Kaçamak bir cevap geldi: Her şey çok güzel olacak

Yerel seçimler yaklaşırken İBB'ye yeniden aday olması beklenen İmamoğlu'na Akşener'in ifadeleri hatırlatıldı.

İmamoğlu, bu hatırlatmanın üzerine kaçamak bir yanıt vererek "Her şey çok güzel olacak" dedi.

Meral Akşener ile görüşme yapıp yapmadığına ise İmamoğlu, "Biz her zaman görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.