Genel seçimleri kaybeden 6'lı masada yerel seçim öncesi karşılıklı hesaplaşmalar devam ediyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Taarruz'un başlangıç noktası Afyonkarahisar'da partisinin düzenlediği programa katıldı.
Yenilgiden Kılıçdaroğlu'nu sorumlu tuttu
Yeni bir yol haritası açıklayacaklarını söyleyen ve 6'lı masayı bir kez daha deviren Meral Akşener, "Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık, en nihayetinde maalesef seçimlerdeki yenilgiye engel olamadık" sözleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.
İmamoğlu ve Yavaş'a: "Yürekli olamadılar"
Seçmeninden özür dileyen ve yenilgiye engel olamadıklarını söyleyen Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına iki kazanacak aday çıkardıklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
Yüce Türk milletinden ve sizlerden özür diliyorum. Ben bu 2 arkadaşımızın yolunu açmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Kişisel beklentim olmadan onları destekledim. Onların yolunu kapatanlara engel olamadım. Türk milletinden, sizlerden özür diliyorum.
Önleri kesilmek istendiğinde yardımlarına koştum, yanlarında durdum, her türlü hakareti, iftirayı göğüsledim. Ama onları paçalarından tutup aşağı çekenlere engel olamadım.
Onlara bu ateşten gömleği giydiremediğim için herkesten özür diliyorum. Allah'ım şahittir ki, ne yaptıysam seçimleri kazanmak için yaptım. Keşke herkes bizler kadar fedakar, yürekli olabilseydi. Maalesef olamadılar.