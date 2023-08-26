Meral Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'a "yüreksiz" dedi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı kastederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına iki kazanacak aday çıkardıklarını, ancak ikisinin de yürekli ve fedakar bir tutum sergileyemediklerini belirtti.

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ensonhaber.com

Genel seçimleri kaybeden 6'lı masada yerel seçim öncesi karşılıklı hesaplaşmalar devam ediyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Taarruz'un başlangıç noktası Afyonkarahisar'da partisinin düzenlediği programa katıldı.

Yenilgiden Kılıçdaroğlu'nu sorumlu tuttu

Yeni bir yol haritası açıklayacaklarını söyleyen ve 6'lı masayı bir kez daha deviren Meral Akşener, "Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık, en nihayetinde maalesef seçimlerdeki yenilgiye engel olamadık" sözleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

İmamoğlu ve Yavaş'a: "Yürekli olamadılar"

Seçmeninden özür dileyen ve yenilgiye engel olamadıklarını söyleyen Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına iki kazanacak aday çıkardıklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: