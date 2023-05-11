Meral Akşener'in Karaman'da 1 yıl önce attığı temel ortadan kayboldu Karaman'ın Ermenek ilçesinde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından 1 yıl önce temeli atılan kapalı Pazar yerine dair bir çalışma yapılmadığı ortaya çıktı.

İHA

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 1 yıl önce İyi Partili Ermenek Belediye Başkanı Atilla Zorlu’nun daveti üzerine Türk Dil Bayramı etkinlikleri ile açılış ve temel atma törenlerine katılmak üzere ilçeye geldi.

Akşener, belediye tarafından düzenlenen açılış ve temel atma törenlerine katıldı.

Akşener, düzenlenen törenle Ermenek Kapalı Pazar yerinin temelini attı.

Akşener temelini attı: Hiçbir çalışma yapılmadı

Aradan geçen 1 yıla rağmen Akşener’in temelini attığı kapalı pazar yeri ile ilgili bir çalışma yapılmadı.

Otopark oldu

Temeli atılan pazar yerinin yapılacağı alan ise vatandaşların araçlarını koyduğu otopark oldu.

Ne olduğu merak ediliyor

AK Parti Ermenek İlçe Başkanı Mevlüt Sarıtaş, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in attığı temele ne olduğunu merak ettiklerini ifade etti.ü

"Bir yıl geçmesine rağmen temeli atılan arsada sadece projenin fotoğrafı var"

Sarıtaş, “14 Mayıs 2022 tarihinde Meral Akşener ve o zamanki İYİ Partili Belediye Başkanı Atilla Zorlu, bulunduğumuz yere düzenlenen görkemli bir törenle temel atmıştı. Bugün, hala temel ortada yok, inşaat da yok. Bir yıl geçmesine rağmen temeli atılan arsada sadece projenin fotoğrafı var" dedi.