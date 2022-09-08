Petrol
89.08
1.23%
Euro
18.1763
-0.35%
Dolar
18.2421
0.15%
Altın
1.001
-0.56%
Borsa
3437
1.02%
Bitcoin
352.250
1.30%
BTXN Coin
4.95
2.48%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C
    Meral Akşener'in Mansur Yavaş videosu akıllara CHP'nin tiyatrosunu getirdi

    Meral Akşener'in Mansur Yavaş videosu akıllara CHP'nin tiyatrosunu getirdi

    Mansur Yavaş'ın aday olması için Akşener'e yalvaran kadın sahnesi, 2017'deki CHP'nin referandum seçimleri için bir kadın seçmenle olan diyaloğunu hatırlattı.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2022 - 17:41
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 17:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    2023 seçimleri yaklaşırken liderler, seçim çalışmaları için sahaya indi.

    İyi Parti Lideri Meral Akşener de çalışmalar için il gezilerine devam ederken bugünkü durağı İstanbul oldu.

    İlde esnaf ziyaretleri gerçekleştiren İyi Parti Lideri Akşener'in bu ziyaretinde ise sürpriz bir an yaşandı.

    6'lı masada aday olarak parti kulislerinde Mansur Yavaş'ı göstereceği söylenilen Akşener'in, bu kararı sonrası ziyaretinde önünü başörtülü bir kadın kesti.

    "Yalvarırım Yavaş aday olsun"

    Ağlayarak Akşener'e seslenen kadın "Size yalvarıyorum, gerekirse ayaklarınıza kapanayım. 6’lı masadan kazanacak cumhurbaşkanını çıkarın. Başbakanımız sizsiniz, biz halk olarak Cumhurbaşkanlığı için Mansur Yavaş’ı istiyoruz.” diyerek yalvardı.

    Mustafa Balbay başörtülü kadınla hayır videosu çekti VİDEO

     

    CHP'nin referandum gezisindeki benzerliği

    Akşener'in bu ziyaretinde yaşananlar ise 2017 yılında CHP'li Mustafa Balbay'ın bir yurt gezisinde yaşananları akıllara getirdi.

    O dönem Türkiye Anayasa değişikliği referandumuna "hayır oyu" için başörtüsü takan bir kadın seçmen, "Biz Cumhuriyetçiyiz, Atatürkçüyüz, onlara şehitlerimizin kanlarını ezdirmeyeceğiz, hayır diyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

    Ancak kadının doğallıktan uzak  isyanı ve yapmacık tavırları olayın kurgu olduğunu ortaya çıkarmıştı.

    Meral Akşener in Mansur Yavaş videosu akıllara CHP nin tiyatrosunu getirdi #1

    Meral Akşener in Mansur Yavaş videosu akıllara CHP nin tiyatrosunu getirdi #2

    Meral Akşener in Mansur Yavaş videosu akıllara CHP nin tiyatrosunu getirdi #3

    Kadın seçmenden Meral Akşener’e: Mansur Yavaş'ı aday yapın

    Meral Akşener in Mansur Yavaş videosu akıllara CHP nin tiyatrosunu getirdi #4


    İlginizi Çekebilir

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    CryptoTrade

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Merkez Bankası rezervleri 111,9 milyar dolar oldu
    Ekonomi

    Merkez Bankası rezervleri 111,9 milyar dolar oldu

    Starbucks kahvelere bir zam daha yaptı
    Gündem

    Starbucks kahvelere bir zam daha yaptı

    Görüş Bildir