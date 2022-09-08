Meral Akşener'in Mansur Yavaş videosu akıllara CHP'nin tiyatrosunu getirdi

Mansur Yavaş'ın aday olması için Akşener'e yalvaran kadın sahnesi, 2017'deki CHP'nin referandum seçimleri için bir kadın seçmenle olan diyaloğunu hatırlattı.

2023 seçimleri yaklaşırken liderler, seçim çalışmaları için sahaya indi.

İyi Parti Lideri Meral Akşener de çalışmalar için il gezilerine devam ederken bugünkü durağı İstanbul oldu.

İlde esnaf ziyaretleri gerçekleştiren İyi Parti Lideri Akşener'in bu ziyaretinde ise sürpriz bir an yaşandı.

6'lı masada aday olarak parti kulislerinde Mansur Yavaş'ı göstereceği söylenilen Akşener'in, bu kararı sonrası ziyaretinde önünü başörtülü bir kadın kesti.

"Yalvarırım Yavaş aday olsun"

Ağlayarak Akşener'e seslenen kadın "Size yalvarıyorum, gerekirse ayaklarınıza kapanayım. 6’lı masadan kazanacak cumhurbaşkanını çıkarın. Başbakanımız sizsiniz, biz halk olarak Cumhurbaşkanlığı için Mansur Yavaş’ı istiyoruz.” diyerek yalvardı.

Mustafa Balbay başörtülü kadınla hayır videosu çekti VİDEO

CHP'nin referandum gezisindeki benzerliği

Akşener'in bu ziyaretinde yaşananlar ise 2017 yılında CHP'li Mustafa Balbay'ın bir yurt gezisinde yaşananları akıllara getirdi.

O dönem Türkiye Anayasa değişikliği referandumuna "hayır oyu" için başörtüsü takan bir kadın seçmen, "Biz Cumhuriyetçiyiz, Atatürkçüyüz, onlara şehitlerimizin kanlarını ezdirmeyeceğiz, hayır diyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Ancak kadının doğallıktan uzak isyanı ve yapmacık tavırları olayın kurgu olduğunu ortaya çıkarmıştı.





Kadın seçmenden Meral Akşener’e: Mansur Yavaş'ı aday yapın



