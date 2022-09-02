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Meral Akşener'in Şanlıurfa konvoyunda kaza meydana geldi

Meral Akşener'in Şanlıurfa konvoyunda kaza meydana geldi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi ziyaret için Şanlıurfa’ya geldi. Akşener’in konvoyunun geçişi sırasında bir partilinin aracı başka bir otomobile çarptı.