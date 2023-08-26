Meral Akşener'in sert sözleri karşısında Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'den ses çıkmadı Yerel seçimlere partisinin tek başına gireceğini açıklayan ve genel seçim mağlubiyeti nedeniyle sert sözlerle Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Meral Akşener karşısında CHP sessizliğini koruyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, mayıs seçimlerinden hemen sonra partisinin kongresinde yaptığı konuşmanın ardından sessizliğe büründü.

Akşener, bugün uzun süreli sessizliğini Afyonkarahisar'da bozdu.

Büyük Taarruz'un başlangıcının yıl dönümünde partililerin karşına çıkan Akşener, yerel seçimler öncesi yol haritasını açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sert sözler

Partisinin seçime kendi kadrolarıyla gireceğini duyuran Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.

Mayıs seçimlerinden önce Kılıçdaroğlu'nun adaylığına nasıl engel olmaya çalıştıklarını anlatan Akşener, Kılıçdaroğlu için, "oturdukları yerden ahkam kesenlere karşı irade koyduk", "ne yazık ki nefsinin esiri olanlarla uğraştık", "önce ben diyenlerle uğraştık", "koltuğundan başka bir şey düşünmeyenlerle uğraştık" ifadelerini kullandı.

Masayı devirdiği gün akıllara geldi

"2023 yenilgisine maalesef engel olamadık." diyen Akşener'in sözleri, seçimden önce 6'lı masayı devirdikten sonra yaptığı ağır açıklamaları hatırlattı.

Muhalefetin adayının açıklanmasından hemen önce de "kumar masası" ve "noter masası" gibi sert sözlerle eleştirilerini dile getiren Akşener'in sözleri bugün de gündeme bomba gibi düştü.

CHP'den henüz cevap yok

Akşener'in konuşmasının üzerinden saatler geçmesine rağmen CHP'den ses çıkmadı. Ne CHP'liler ne de sözlerin hedefindeki isim Kemal Kılıçdaroğlu, gelen bu sert açıklamalara cevap vermedi.

Partiden veya partililerden açıklama gelip gelmeyeceği merak konusu.