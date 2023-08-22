Meral Akşener'in yeni tarzı Bir davete katılan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kot pantolonlu yeni tarzı dikkat çekti.

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Seçimlerden hüsranla ayrılan partilerin başında gelenlerden biri de İyi Parti oldu.

Oylarının düştüğü görülen İyi Parti ittifaktan da umduğunu bulamadı.

Yani uzun lafın kısası İyi Parti pirince giderken evdeki bulgurdan da oldu.

Seçimlerin ardından yapılan kurultayda Meral Akşener bir kez daha genel başkan seçildi.

Seçim mağlubiyeti sonrası kendisine istifa çağrısı yapan partilileri bir bir saf dışı bırakan Akşener, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla 26 Ağustos'u işaret etti.

Kot pantolonlu tarzıyla dikkat çekti

Ancak Akşener 26 Ağustos'ta yapacağı konuşma öncesi bu kez daha farklı bir şekilde gündem oldu.

Akşener dün bir davete katıldı.

İyi Parti lideri kot pantolonlu ve ceketli yeni tarzı ile dikkatleri üzerine topladı.

Akşener'in tarzıyla ilgili sosyal medyada 'gençleştirmiş' yorumları yapıldı.

Kot pantolonlu Akşener'in yeni tarzı böyle görüntülendi.