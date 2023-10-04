Merdan Yanardağ hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası ve tahliye kararı verildi CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Merdan Yanardağ'ın "terör örgütü propagandası" suçundan tutuklandığı davada karar açıklandı.

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ensonhaber.com

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Merdan Yanardağ, geçtiğimiz günlerde terörist sevici açıklamalarıyla gündeme geldi.

Kamuoyunda tepki çeken açıklamaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Böylelikle Yanardağ hakkında, PKK/KCK terör örgütü elebaşıyla ilgili açıklamaları nedeniyle “Suçu ve suçluyu övme, “terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Ardından adliyeye sevk edilen Yanardağ tutuklandı.

101 gündür cezaevine olan Yanardağ, bugün hakim karşısına çıktı. Verilen aranın ardından mahkemenin kararı açıklandı.

Tahliyesine karar verildi

Merdan Yanardağ'a teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı övdüğü gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Aynı zamanda tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine de karar verildi.

Merdan Yanardağ ne söyledi?

Teröristbaşı Abdullah Öcalan için özgürlük çağrısı yapan Yanardağ, Öcalan'ı siyasi mahkum olarak tanımlayarak skandal ifadeler kullandı.

25 yıldır cezaevinde olan Öcalan için, “70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan 25 yıldır kesintisiz hapiste. Türkiye’de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa serbest bırakılması gerekiyor.” dedi.

"Cezaevinde filozof oldu"

Yanardağ, tecritin kaldırılmasını gerektiğini de savundu ve şu ifadeleri ekledi:

“Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu. Çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir."

"İroni yaptım"

Yanardağ, ifadesinde 'övme amacı taşımadığını' iddia ederek şöyle konuştu:

Milletvekili konuşmasında esas olarak Selahattin Demirtaş’ı ve Kandil’i suçlamıştır. ‘O halde niye bunu suçladınız’ diye durumu sorguladım, kamuoyuna bilgi verdim. ‘Suçu ve suçluyu övme’ veya ‘terör örgütünü övme’ niyetim yoktur.



Felsefi inançlarım dünya görüşüm nedeniyle terör eylemlerini, eylemleri gerçekleştiren örgütleri övmem mümkün değildir.



Programdaki her şeyi ben söyledim, reddetmiyorum. Sadece milletvekilinin sözleri nedeniyle ironi yaptım.

HDP, CHP ve terörist Kalkan'dan destek yağdı

Bu süreçte HDP ve CHP Yanardağ'a adeta sahip çıktı. tutuklu bulunduğu süre boyunca cezaevi ziyaretlerini sürdürdü.

Öyle ki bir destek de terörist Duran Kalkan'dan geldi.

Kalkan, "Merdan Yanardağ bazı gerçekleri tümüyle hızlı bir biçimde ifade etti. Önemliydi, biz onu önemsiyoruz. Bir aydın olarak Merdan Yanardağ, bu gerçeği ifade etti. Ne dedi? Aslında bunu herkes görüyordu Türkiye'de." dedi.